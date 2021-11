Sperbys Musikplantage – 15 Jahre Best of

Der Countdown läuft

Am 5. November kommt nun „Sperbys Musikplantage – 15 Jahre BEST OF“ als CD auf den Markt. Der Sampler enthält 23 wundervolle Lieder, von Künstlern, die Sperby bewerben und bemustern durfte.

Es ist ein Mix seiner Arbeit. Es sind alles Produktionen der letzten 12 Monate.

Hans Peter Sperber sagt dazu:

Ausgewählt habe ich Songs aus den letzten 12 Monaten. Leider konnte ich da viele Musiker nicht berücksichtigen. Es sind vorwiegend Schlager, klassischer Schlager, Popschlager, volkstümlicher Schlager, Countryschlager und Austropop, aber auch Deutschpop und Deutschrock vertreten. Aber auch Klänge auf italienisch und englisch.

Peter Orloff, Cindy Berger und Nicole Freytag sind da die bekanntesten Künstler.

Hediphon konnte hier als Label gewonnen werden.

ab sofort können Sie den Sampler „Sperbys Musikplantage“ per Mail vorbestellen. Bestellungen an: kontakt@sperbys-musikplantage.de; bitte die Lieferanschrift nicht vergessen. Sie erhalten dann eine Bestätigungs-Mail von uns.

Die CD kostet 14,95 Euro zzgl. 1,95 Euro Versandgebühr.

Tracklist:

01 Andy – Weine nicht Marie Elaine 3:14

02Jacky P. – Heiße Wünsche 2:58

03 Peter Orloff – Mein Freund Winnetou 3:30

04 Clara – Auf dem Weg 3:41

05 Horst Blue – Veilchen 3:26

06 Nicole Freytag – Sensationell 3:25

07 Norbi und Cindy Berger – Geschichten die das Leben schreibt 3:36

08 Stefan Laier – Copacabana 3:05

09 Elizabeth – Und wenn es Sünde ist 3:42

10 Dieter Dornig – Trink keinen Wein 3:12

11 Jo und Josephine – Auf dem Hausboot übern Müritzsee 2:47

12 Stefan Carabao – Rock Dein Leben 3:57

13 Genio per Due – Amore 3:31

14 Dennis Ebbe – Zu Vino sag ich nie no 3:15

15 Nina la Vida – Mi Carino 3:03

16 Solarkreis – Morgn 2:57

17 Jessy and Rufus – Back to Mallorca 3:12

18 Wolf Martis – Little Lady 3:16

19 Agatha Singer – Herzweh adieu 3:17

20 Harry Harrison – Lea 3:16

21 Petra Fee – Wir fliegen mit dem Wind 4:05

22 Curd Conrad Müller – Der Weg in mein Herz 3:37

23 Katja Sommer – Sinfonie der Liebe 3:36

Gesamt: 77:48 (mit Pausen 78:34)

Copyright/Alle Rechte vorbehalten Label Hediphon Records LC 06797

Coverdesign & Layout: Frank Borchard, Kopierladen am Schäferplatz/ Neuenhagen bei Berlin

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com/

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

HPS Entertainment und Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, sowie auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei Webradios und lokale UKW-Radios, sowie unseren DJ-Pool. Außerdem bemustern wir Ihr neues Lied, Album oder CD bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Südtirol, Niederlande und Belgien per Mail oder CD. Angebote senden wir Ihnen gerne zu

Jeden ersten Samstag im Monat gibt es jetzt auf HarbourTown Radio um 13 Uhr Sperbys Musikplantage als Radioshow. Die Wiederholungen erfolgen dann jeden weiteren Samstag.

Wir sind auch bei Facebook, Linkedin, Xing und Twitter.

