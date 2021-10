Sandra Woger fährt musikalisch mit dem Zug durch die Zeit

Zurück am Bahnhof der Erinnerung!

Mit dem Titel „Der Zug durch die Zeit“ präsentiert Sandra Woger eine berührende Ballade

„Der Zug durch die Zeit bleibt niemals steh’n. So wie die Jahre kommen und geh’n“, heißt es

im neuen Song von Sandra Woger, die diesmal in ruhigeren Tönen den Bahnhof der

Erinnerung beschreibt. Zwar sind ihr die Menschen und Häuser mittlerweile dort fremd, doch

für kurze Augenblicke kehren die Bilder der Vergangenheit zurück – die erste Liebe,

glückliche und unbeschwerte Momente, während man schon wieder aufspringen muss, um

mit dem Zug die Reise durch die Zeit fortzusetzen.

Der Text zu Sandras neuer Single stammt von Norbert Hammerschmidt – eine Ikone der

deutschen Schlager-Geschichte. Einst für die ganz großen Hits für Roland Kaiser und viele

andere Stars verantwortlich, hat er nun für Sandra Woger gearbeitet, die seine Geschichte

der Vergänglichkeit und Erinnerung einfühlsam interpretiert. Ein bisschen erinnert der

Mellotron-Klang von „Der Zug durch die Zeit“ auch ganz bewusst an die große Schlager-

Epoche der 70er.

„Hinfall’n, aufsteh’n, Krone richten – schon kann’s weitergehn.“ Mit dieser Botschaft hat die

Österreicherin zuletzt ihren Erfolgsweg mit eigenem Text fortgesetzt und bewies auch mit

dieser Mutmacher-Geschichte in rockigeren Tönen ihre enorme Vielseitigkeit. Zuvor haben

ihr die Titel „Hundert ungeschrieb’ne Liebesbriefe“ und „Finger weg von meinem Herzen“

schon viele Türen im Musik-Business geöffnet.

Produziert werden ihre Songs vom Grazer Erfolgskomponisten Hannes Marold, mit dem die

Österreicherin Schritt für Schritt die Weichen für ihre Schlager-Karriere stellt.

„Ich hatte seit vielen Jahren davon geträumt, eigene Songs aufzunehmen und einem breiten

Publikum präsentieren zu dürfen. Denn wenn die Menschen mit mir singen, lachen und

glücklich sind, geht mir das Herz auf“, sagt Sandra Woger. Das Herz geht ihren Fans nun

gleichfalls auf bei der Reise in die Erinnerung mit dem „Zug durch die Zeit“.

Text: Norbert Hammerschmidt; Musik: Maria Rerych & Hannes Marold

Verlag: Copyright Control

Label und Labelcode: Schlagerhimmel (LC 92267)

ISRC: ATKC82100134

EAN: 4061707707896

Vö-Datum: 29.10.2021

Programming, Arrangement & Produktion: Hannes Marold

Gitarren: Bernd Kofler; Schlagzeug: Mario Stübler

Chor: Sandra Woger, Helmut Hirner, Roland Krainz & Hannes Marold

Mix & Master: Mike Wolff

Foto: Hanspeter Kapun; Fotobearbeitung: Michael Woger

Coverdesign: Markus Bulinski

