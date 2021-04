„Für jetzt und für immer Glaub mir“ schwört musikalisch Ronny Berg

Das Glück verschenken will er.

Ronny Berg veröffentlicht bei Schlagerhimmel seinen neuen Titel „Für jetzt und für immer – Glaub mir“.

„Ich möchte möglichst viele Menschen mit meiner Stimme und Musik erreichen und ihnen mehr Lebensfreude schenken“, erklärt Ronny Berg, der mit seiner neuen Single „Für jetzt und für immer – Glaub mir“ wieder mitten hinein trifft in die Herzen seiner Fans. Während Erfolgsproduzent Hannes Marold die Komposition beisteuerte, zeichnete Ronny Berg selbst für den berührenden Text verantwortlich. „Beim Schreiben sah ich zwei Liebende vor mir, die sich nach langer Zeit wiedertreffen in einem romantischen Hotel. Noch immer verbindet sie ein unsichtbares Band, und sie versinken in traumhaften Erinnerungen an ihre schönsten Tage. Und doch bleibt das Glück zerbrechlich. Während sie den Glauben an eine gemeinsame Zukunft nicht findet, ist er sicher, dass die Liebe alle Hindernisse überwindet, auch wenn sie ihn wieder verlässt“, erzählt der Sänger aus Ravensburg, der neben der Musik als Business- und LifeCoach tätig ist und auch dabei immer versucht, Träume und Sehnsüchte seiner Klienten wahr werden zu lassen. „Bei mir geht es in allen Bereichen darum, die Menschen zu motivieren und ihnen eine positive Lebenseinstellung zu vermitteln“, betont Ronny Berg.

Eine intensive Fanbetreuung betreibt er in den Social Media-Kanälen, in denen er gleichfalls wichtige Ratschläge erteilt, die Optimismus und eine positive Energie entfachen. Schon bei seinem Erfolgstitel Bist Du einsam heute Nacht hat der Künstler mit seiner einfühlsamen Stimme unter Beweis gestellt, dass er sentimentale Melodien und Texte genauso gut interpretieren kann wie dynamische und schwungvolle. Das nutzt er auch bei seiner großen Leidenschaft, dem Swing. „Für jetzt und für immer – Glaub mir“ ist in jedem Fall wieder ein Glücksgeschenk an seine Fans.

Text: Ronald Brangenberg; Musik: Hannes Marold

Verlag: Copyright Control

Vö: 9.4.2021

Programming, Arrangement & Produktion: Hannes Marold

Gitarren: Bernd Kofler

Chor: Helmut Hirner, Roland Krainz & Hannes Marold

Mix & Master: Roland Krainz

Foto: Red-Skyline

Coverdesign: Markus Bulinski

Label: Schlagerhimmel (LC 92267)

ISWC: T-804.433.468-2

ISRC: ATKC82100017

EAN: 4061707561016

Mehr Infos über Ronny Berg gibt es im Internet unter www.ronnyberg.eu und bei ihm in den sozialen Medien wie Facebook

Info- und Bildquelle: Büro Ronny Berg

