Wir wollen alle Steffi hören – singen Steffis Helden

Ein Projekt der besonderen Art feiert Premiere

„Helden dürfen auch mal schwach sein“, singt Steffi Fester auf ihrem neuen Album, dass von den Fans und den Schlager Musikfreunden mit großer Spannung erwartet wird.

Auf der Suche nach Möglichkeiten der Unterstützung, greift das Team um Steffi Fester, den Gedanken auf, ein Fan-Lied für die Künstlerin zu kreieren, und beschließen den Song „Wir wollen alle Steffi hören“ professionell zu Produzieren.

Noch während der Umsetzungsphase sagt die Hamburger Sängerin euphorisch zu ihrem Team – „ihr seid meine Helden“ und damit war das Duo „Steffis Helden“ geboren. Steffis Helden sind der Göttinger Allrounder Stefan Guder und der Dresdner Roberto Schöne, deren Herz schon seit Jahren für die Musik schlägt, und die mit der Veröffentlichung des Liedes, dem gegenwärtig größten Triumpf ihres bisherigen Musiklebens entgegensehen.

„Die Helden stehen stellvertretend für alle Fans, die mich so sehr unterstützen und mich auf meinem musikalischen Weg begleiten. Es macht mich wahnsinnig stolz, so eine geballte Fan-Power und so ein großartiges Team an meiner Seite zu haben. Umso schöner war es für mich, beim Musikvideo-Dreh dabei zu sein und die Helden tatkräftig zu unterstützen“, schwärmt die Künstlerin.

„Wir wollen alle Steffi hören“, ist ohne Frage eine Liebeserklärung an Steffi Fester und ihre Musik, die seit Jahren auf eine ständig wachsende Fangemeinde zurückblicken kann.

Den Text hat Roberto Schöne geschrieben und die Musik stammt von Volker Wiedling von Netzkater Records, der wieder einen starken Ohrwurm verdächtigen Song komponiert hat.

„Wenn Musikfreunde und Fans aufstehen und einen eigenen Song für ihre Künstlerin schreiben, singen und sogar produzieren lassen, dann ist das eine unglaubliche Ehre und Auszeichnung“, schreibt Steffi Fester auf Facebook.

Im Netzkater Musikstudio im Südharz produzierte Volker Wiedling dieses eingängige Lied, das am 02.Juni 2023 über das Label von Netzkater Records veröffentlicht wird.

Pressetext: Rose Musik Media

Komponist: Volker Wiedling

Texter/in: Roberto Schöne

Produzent: Volker Wiedling – (Musikstudio Netzkater)

Label: Netzkater Records

Labelcode: 89325

Verlag: verlagsfrei

ISRC: DEH742310634

Barcode 4065328226583

VÖ: 02.06.2023

Quelle: Netzkater Records

