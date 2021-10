Schlager.de und Radio Hamburg präsentieren Steffi Fester mit ihrer neuen Single „Leuchtturm“

Das grösste Schlagerportal „Schlager.de“ berichtet über den Traum von Steffi Fester „ein Mal in einer Florian Silbereisen-Show aufzutreten“ und Radio Hamburg präsentiert die aktuelle Single ab 25.10.

Nach den ersten Recordingaufnahmen im Wohnzimmer und ihren erfolgreichen Titeln „Ich bin frei“ und ihrer sehr authentischen Single „ICH“, gelingt Steffi Fester der professionelle Weg in die Managementagentur „Newcomer-Music-Management“ aus Hessen und der Abschluss eines Plattenvertrages mit „Calygram Records“ aus Halle und damit eine beachtliche Aufmerksamkeit zahlreicher Radiosender.

Seit dem 1.10.2021 ist Ihre neue Single „Leuchtturm“ auf dem Markt und schon wird der Song in den Medien wahrgenommen.

Das grösste Schlagerportal „Schlager.de“ berichtet über den Traum von Steffi Fester „ein Mal in einer Florian Silbereisen-Show aufzutreten“ und Radio Hamburg präsentiert die aktuelle Single ab 25.10.2021 auf dem Schlagerkanal.

Dabei war der Weg bis dahin alles andere als ein Spaziergang, um Ihren Traum zu leben.

Die Zeit im Lockdown nutzte sie kreativ. Im Sommer 2020 richtete sie sich ein kleines Home-Studio – oder eher eine „Home-Ecke“, wie sie sie liebevoll nennt – ein und produziert seitdem ihre Songs selbst. „Ich hätte nie gedacht, dass ich mit der Technik bzw. den entsprechenden Programmen umgehen kann – ich halte mich technisch nicht für begabt. Aber seitdem ich damit angefangen habe, bin ich mit sehr viel Kreativität und Leidenschaft dabei – und lerne ständig neu dazu.“

Die Leidenschaft zur Musik und zum Komponieren hingegen entdeckte die Musikerin bereits sehr früh: „Schon im Alter von 5 Jahren versuchte ich, ein überdimensional großes Akkordeon zu bezwingen. Ich war fortan zwar nicht mehr zu sehen, dafür aber zu hören.“ Später nahm sie Klavierunterricht und begann, eigene Musikstücke zu komponieren. Sie meldete sich für die Aufnahmeprüfung in einem Musikgymnasium mit Internat an – und bestand. Im Alter von 15 Jahren lebte sie von nun an mit ebenso musikbegeisterten Musikschülern unter einem Dach und teilte sich ein Zimmer mit einer Mitschülerin.

Ihre Musik ist so facettenreich wie das Leben selbst – sie lädt zum Träumen, Nachdenken, Lachen und Tanzen ein. „Ich bin sehr stolz darauf, mir bis hierher alles selbst erarbeitet zu haben. Das war nicht immer einfach“, sagt Steffi Fester und blickt optimistisch in die Zukunft.

Im Mai 2021 hat die AgenturNMM – Newcomer-Music-Management das Management der Musikerin übernommen und bereits im Juni unterschreibt die Künstlerin, gemeinsam mit ihrer Agentur, einen Plattenvertrag bei Calygram Records aus Halle.

Der neue Song „Leuchtturm“ beschreibt die Situationen des Lebens, in denen sich jeder einen Anker und Lichtblick wünscht, um den stürmischen Zeiten standzuhalten:

Nicht nur ein Leuchtfeuer, um Schiffe auf sicherem Kurs zu halten: Auch im Alltagsleben ist ein „Leuchtturm“ ein willkommener Anker. Wer wünscht sich nicht einen „Fels in der Brandung“, auf den man sich uneingeschränkt verlassen kann? Einen Lichtblick, der einem den Weg weist. Ein Leuchtfeuer, das in der Dunkelheit strahlt. Einen Leuchtturm – so unerschütterlich in ruhigen wie in stürmischen Zeiten.

Steffi Fester im Web:

Webseite: https://www.Steffi-Fester.com

Facebook: https://www.facebook.com/SteffiFesterMusic

Instagram: https://www.instagram.com/steffi_fester

Medien- Pressekontakt:

AgenturNMM – Newcomer-Music-Management

https://www.Newcomer-Music-Management.der

Presse@Newcomer-Music-Management.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

AgenturNMM – Newcomer-Music-Management

Herr Jochen Ringl

Friedrich Ebert Strasse 20 A

64760 Beerfelden

Deutschland

fon ..: +4960689402657

web ..: https://newcomer-music-management.de/

email : Presse@Newcomer-Music-Management.de

AgenturNMM – Newcomer-Music-Management

Presseabteilung

Pressekontakt:

AgenturNMM – Newcomer-Music-Management

Herr Jochen Ringl

Friedrich-Ebert Strasse 20 A

64760 Beerfelden

fon ..: +496068-9402657

web ..: https://newcomer-music-management.de/

email : Presse@Newcomer-Music-Management.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

GR Silver Mining schließt umfangreiche IP- sowie bodenmagnetische und geophysikalische Vermessungen ab, die die Gebiete San Marcial und San Juan verbinden