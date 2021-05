„Mutti ist die Beste“: Teddy Herz präsentiert Sondersendung zum Muttertag auf Radio Schlager Musikanten

Teddy Herz präsentiert am Muttertag, Sonntag 9. Mai 2021 von 9-11 Uhr die Sondersendung „Mutti ist die Beste“ auf Radio Schlager Musikanten mit Deutschen Schlagern und Muttertagsgrüßen.

Am Muttertag, Sonntag 9. Mai 2021 präsentiert der Deutsche Schlager-Sänger und Entertainer Teddy Herz von 9-11 Uhr die Sondersendung „Mutti ist die Beste“ auf Radio Schlager Musikanten. Im Programm sind Deutsche Schlager und Muttertagsgrüße von beliebten Schlager Stars. Natürlich stellt Teddy Herz auch seine brandneue Single, den Peter Kraus 50er Jahre Klassiker „Wenn Teenager träumen“ vor – aus dem aktuellen Album „Welche Farbe hat die Welt“.

Hörerwünsche und Grüße

Neben einem Wunschformular auf der Webseite „schlagermusikanten.de“ ist unter der Rufnummer +49-9561-9769661 für die Hörerinnen und Hörer des Deutschen Schlager Senders auch ein Hörertelefon freigeschaltet, auf dem man seinen Musikwunsch und seine Grüße als Sprachnachricht hinterlassen kann und die dann in der Sendung gespielt werden.

Deutsche Schlager rund um die Uhr

Seit März 2020 lautet das Motto von Radio Schlager Musikanten: Deutsche Schlager rund um die Uhr. Dabei finden sich im 24/7 Programm des bundesweiten Webradios eine Vielzahl an Sendungen für jeden Geschmack mit Deutschen Schlagern aus den letzten 100 Jahren. Besonders zu erwähnen ist jeden Sonntag um 15 Uhr die Sendung „Schlager Hitparade“ mit den Hörer Top 10 und Neuvorstellungen der Woche.

Radio Schlager Musikanten gehört zum Portfolie des Deutschen Schlager Portals „Schlager Musikanten“ das sich neben einem Radiosender auch um das ein Buchungsportal für Deutsche Schlager Künstler und das Tourneeprogramm „Schlager Musikanten unterwegs“ sowie um Sampler Alben auf dem Musiklabel Reuthers Records kümmert.

Neu ist die TV-Musiksendung „Schlager Musikanten unterwegs“, in der Teddy Herz beliebte Regionen in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie Deutsche Schlager Stars präsentiert. Erste Station ist übrigens Eisenach in Thüringen…

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

REUTHER-ENTERTAINMENTS GmbH + Co. KG

Herr Hermann Reuther

Buchenweg 13

96450 Coburg

Deutschland

fon ..: +49 9561 7059370

fax ..: +49 9561 97626109

web ..: https://reuthers.com

email : info@reuthers.com

REUTHER-ENTERTAINMENTS® mit der Marke Reuthers® ist eine weltweit tätige Dienstleistungsgruppe im Bereich Events, Musik, Unterhaltung, Reisen und Freizeit mit Unternehmen in Deutschland, den USA, Neuseeland sowie weltweiten Repräsentanten. Seit der Gründung im Jahr 1987 kümmert sich ein Team von Spezialisten mit viel Liebe zum Detail um die Träume und Wünsche der Kunden: das Firmen-Incentive, Clown Dodo bei der Kinderparty, der Weltstar beim Presseball, die Modelleinführung im Autohaus, Seminare und Trainings, das kulinarische Fest, die Traumreise im Paradies Neuseeland, eine Harley-Davidson® Motorradreise auf der legendären Route 66 und weltweite Foto- und Erlebnisreisen. Zur Vervollständigung der „Reuthers® Welt der Freude“ sorgen außerdem ein Musikverlag und Musiklabel, das Künstlermanagement für Stars und Sternchen sowie ein Radiosender und TV-Kanal…

Pressekontakt:

REUTHER-ENTERTAINMENTS GmbH + Co. KG

Herr Alexander Roth

Buchenweg 13

96450 Coburg

fon ..: +49 9561 7059370

web ..: https://reuthers.com

email : press@reuthers.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Elektro Krause – Humorvolle Geisterjägerstory und ein tiefsinniges Plädoyer für mehr Diversität