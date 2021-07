IVW: Schlager.de offiziell unter den Top-25 Newsportalen Deutschlands

Mit knapp 11 Millionen Visits gehört Schlager.de zu den erfolgreichsten Online-Medien in der DACH-Region.

Seit dem 1. Juni 2021 wird Deutschlands größtes Musikportal Schlager.de von der Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern (IVW) gelistet und ausgewiesen.

Bereits im ersten Monat konnte sich Schlager.de direkt unter den Top-25 Newsportalen in Deutschland im Gesamt-Ranking auf Basis der monatlichen Visits platzieren. Ein beachtlicher Erfolg für das Berliner Unternehmen. Mit knapp 11 Millionen Visits gehört Schlager.de demnach unter den dort über 1300 aufgeführten Internetseiten zu den erfolgreichsten nationalen Websites – und landet damit noch vor namhaften Konkurrenten wie Freundin.de, Desired.de, BILDderFRAU.de, Glamour.de, Promipool oder Elle.de.

Ein Einstand, mit dem Gregor Nebel, Geschäftsführer des Musik-Portals, mehr als zufrieden ist: _“Dass Schlager.de innerhalb kürzester Zeit so eine enorme Reichweite generieren konnte, ist nicht nur dem täglich gut recherchierten Content zu verdanken, sondern auch meinem engagierten Team. Wer hätte gedacht, dass wir uns mal mit Seiten wie Bunte.de messen dürfen und mit starken Inhalten zum größten Musikportal heranwachsen? Ich bin zuversichtlich, dass wir die Leserinnen und Leser auch in Zukunft mit dem journalistischen Angebot unserer Website und – in naher Zukunft auch über unsere eigene App – begeistern können. Darüber hinaus freue ich mich, dass wir unsere Entwicklung nun auch mit den offiziellen Zahlen der IVW für unsere Partner sichtbar machen können. Das zeigt doch deutlich, dass man in diesem Segment an Schlager.de nicht mehr vorbeikommt.“_

Deutsche Musik ist auf dem Vormarsch

Die Zugriffszahlen von Schlager.de sind ein weiteres starkes Signal für die anhaltend große Popularität und das Interesse an deutscher Musik und nationalen Stars. Trotzdessen sich das Newsportal in einer Nische bewegt, scheint die Coronazeit bei den Menschen eine gewisse Sehnsucht nach „heiler Welt“ und seichter Unterhaltung zu ereilen. Schlager.de hat hierauf reagiert – mit Erfolg.

Wenn Schlager, dann Schlager.de

Schlager.de informiert täglich über alle aktuellen News rund um Schlager und seine Protagonisten. Neben Nachrichten findet der Leser Interviews, Live-Berichterstattungen, Branchennews, Rätsel, Votings, Horoskope, Royal-News und demnächst auch Rezepte auf dem Portal. Aktuell arbeitet das Unternehmen an einer eigenen App, um den Leser vollumfänglich zu informieren und ihm den Einstieg auf das Portal zu erleichtern.

Die kontinuierliche Weiterentwicklung zeigt sich unter anderem darin, dass jetzt zusätzlich zu Schlager-Inhalten auch royale Themen angeboten werden. So konnte ein völlig neues Interessengebiet innerhalb einer gleichbleibenden Zielgruppe erschlossen werden.

Das Unternehmen von Gregor Nebel feiert außerdem Erfolge mit der Veranstaltungsfirma Schlager.de Entertainment GmbH oder mit der eigenen Bookingabteilung Schlager.de-Booking.

Über die IVW

Die IVW veröffentlicht fortlaufend tagesbasierte Daten zur Gesamtnutzung von digitalen Werbeträgern. Zudem stellt sie für jedes Angebot zu Monatsdaten aggregierte und nach diversen Kategorien aufgeschlüsselte Kennziffern seiner Medialeistung bereit.

Schlager.de ist das derzeit führende Online-Newsportal der Musikbranche. Neben täglich aktuellen Informationen von und über Schlagerstars bietet Schlager.de dem Schlagerfan zusätzlich tagtäglich spannende Zusatzinformationen wie Interviews, umfassende Live-Berichterstattungen, Beiträge zu Konzerten, Tickets, Neuerscheinungen, Künstlerportraits, Radio- und TV-Formaten oder Branchennews. Das Unternehmen feiert außerdem Erfolge mit der Plattenfirma Schlager.de Records, der Veranstaltungsfirma Schlager.de Entertainment GmbH oder auch mit der eigenen Bookingabteilung Schlager.de-Booking. Als digitaler Marktführer im Segment präsentiert Schlager.de regelmäßig die größten Schlagerevents in der DACH-Region.

Mit bis zu 6,2 Mio. Besuchern und mehr als 18 Mio. Seitenaufrufen im Monat ist Schlager.de unangefochten das größte Portal im Segment! Hier finden Sie unsere Mediadaten sowie Informationen zur Werbung auf schlager.de.

Das Motto des Portals „Wir leben Schlager!“ kennzeichnet deutlich die Ausrichtung der angebotenen Inhalte.

Das Online-Portal www.schlager.de ist ein Projekt der Deutschen Medienportale GmbH und ist bereits seit dem Jahr 2000 online.

