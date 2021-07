Clara mit ihrer neuen Single „Auf dem Weg“

Musikalisch Clara werden

Die Single erscheint offiziell am 09.07.2021.

Vorab zu hören auf der Webseite www.clara.jetzt/presse und ab VÖ auf allen Downloadportalen.

Das Musikvideo schon vor der Premiere hier auf YouTube: https://youtu.be/KgTScBCWp8A

Positiv und leicht, so klingt der neue Song von Clara. Ein Soundtrack für den Sommer, ob für den Weg zur Arbeit, in den Urlaub oder durch das Leben. Nach einem Jahresbeginn voller Entbehrungen macht er Hoffnung auf eine unbeschwertere Zeit.

„Auf dem Weg“ beschreibt das Leben, wie die Singer Songwriterin es lebt oder aber leben möchte, wenn es mal noch nicht so klappt mit der Leichtigkeit.

Inspiriert hat sie dabei ihr bisheriger musikalischer Weg, den sie oft geplant hat und dennoch nicht zu dem Ergebnis gekommen ist, welches vorgesehen war. Was bleibt, ist umzudenken und neu zu erleben. Losgelöst vom Außen und von Konstrukten, zurück zum Erleben im Augenblick.

Die Botschaft: Finde Deine schönste Art zu leben und Deinen ganz eigenen Weg, wo er auch langführen mag. Ohne Rezept und Vorgaben, sondern als Reflektion eigener Wünsche, Gedanken und Gefühle.

Wie auch die beiden Singles vorher wurde „Auf dem Weg“, von der Berliner Filmmusikproduzentin Anna Marlenen Bicking arrangiert und produziert, die auch diesem Song eine passende Stimmung verleiht und Claras Worte und Melodie in Musik verpackt ohne vom Inhalt abzulenken.

Mehr von Clara gibt es auf ihrem YouTube Kanal „Kathrin Clara Jantke“ oder in ihrem Podcast „Clara werden“ bei Spotify oder ITunes. Ihr Album „Jetzt“ und weitere Veröffentlichungen sind als Download und Streaming auf allen gängigen Plattformen erhältlich.

Weitere Infos: www.clara.jetzt und www.clara-werden.de

Spotify: https://open.spotify.com/artist/3i8gTQ2PNVhwXAlWBIEzMt?si=hEbVsP7NTMuGsOO58VelNg

Label: Clara Sound

Text und Musik: Kathrin Clara Jantke

ISRC:

DEXF91800044

GEMA Nr.:

26288693-001

Pressekontakt und Ansprechpartner:

Kathrin Clara Jantke

E-Mail: kontakt@clara.jetzt

Tel./Phone +49 (0)174 4044448

Artist Management & Label

Inhaber / Owner: Kathrin Clara Jantke

Parzellenstr. 28 – 03050 Cottbus – Germany

Musikproduktion:

Anna Marlene Bicking

www.annamrlenebicking.de

info@anna-marlene.de

Info- und Bildquelle: Clara Sound

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com/

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

HPS Entertainment und Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, sowie auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei Webradios und lokale UKW-Radios, sowie unseren DJ-Pool. Außerdem bemustern wir Ihr neues Lied, Album oder CD bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Südtirol, Niederlande und Belgien per Mail oder CD. Angebote senden wir Ihnen gerne zu

Jeden ersten Samstag im Monat gibt es jetzt auf HarbourTown Radio um 13 Uhr Sperbys Musikplantage als Radioshow. Die Wiederholungen erfolgen dann jeden weiteren Samstag.

Wir sind auch bei Facebook, Linkedin, Xing und Twitter.

Pressekontakt:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://www.sperbys-musikplantage.de

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Post-Lockdown-Detox auf Baros Maldives