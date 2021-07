Schau der Wahrheit ins Gesicht – die neue Single von Hannes Lanz

Ein Schlager mit einem interessanten Text

Passend zum Sommerbeginn und dem nahenden Ende dieser schwierigen Zeit startet Hannes Lanz wieder voll durch – getreu nach dem Motto „Nach dem Regen kommt auch immer wieder die Sonne“!

In seiner neuen Single „Schau der Wahrheit ins Gesicht“ appelliert er an seine Zuhörer mit der folgenden Zeile „Hör dein Herz wie es spricht“.

Denn durch die vielen Veränderungen und Unbeständigkeiten des letzten Jahres hat vielleicht so mancher seine Energie verloren. In der ersten Strophe thematisiert Hannes Lanz genau das. So singt er „Kann es sein, dass unser Strahlen an Kraft verliert“.

Aber nun können wir endlich wieder Gas geben! Die zweite Strophe signalisiert Aufbruchsstimmung und Motivation, welche wir alle gut gebrauchen können. Mit Leichtigkeit und als Team können wir endlich in die Zukunft blicken.

Wenn man der Wahrheit ins Gesicht schaut und einem Herzen und Bauchgefühl vertraut, wird sich alles fügen.

Produziert wurde „Schau der Wahrheit ins Gesicht“ wieder von Hubert Molander.

Veröffentlicht wurde die Single vom erfolgreichen Label „Fiesta Records“ (Andreas Rosmiarek, LC 00002000).

Der Song ist ab 18.06.2021 auf allen Download- und Streaming-Portalen erhältlich. Das Lied gibt es auch als Video und ist ab 1. Juli auch bei Youtube zu sehen.

Label: Feista Records; Labelcode: LC 00002000

Musik und Text: Johannes Eichhober / Anna Molander

Youtube-Veröffentlichung: 1. Juli 2021

Mehr Infos zu dem Sänger gibt es bei ihm auf Facebook und unter www.hanneslanz.at

Info- und Bildquelle: Büro Hannes Lanz

