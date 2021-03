„Keine Angst“ – neue Single voller Leichtigkeit von Clara

Ein Lied, das genau in unsere Zeit passt.

Die neue Single „Keine Angst“ von Clara erscheint offiziell am 19.03.2021.

Vorab zu hören auf der Webseite www.clara.jetzt/presse und ab VÖ auf allen Downloadportalen.

Clara produziert weiter in Richtung Chanson-Pop und bringt unter ihrem Label „Clara Sound“ mit dieser Single gefühlvolle Frühlingsklänge in die Musiklandschaft.

Der Titel ist Thema, denn in Zeiten von Covid 19 ist Angst ein zentrales Problem. Während sich im Außen ernste Aufgaben zeigen, fällt es schwer, im Inneren leicht zu bleiben.

Obwohl Clara gern ernste und traurige Aspekte beschreibt, um ihren Zuhörer*innen die bewusste Auseinandersetzung mit sich und dem Leben nah zu bringen, geht sie mit „Keine Angst“ musikalisch und inhaltlich in eine Richtung, die trotz miserabler Aussichten Leichtigkeit vermittelt und Hoffnung macht.

Dabei beschreibt sie ihre Gedanken und Gefühle, ohne die Emotionen ihrer Zuhörerschaft zu ignorieren und unrealistisch fröhlich in die Zukunft zu singen. Aus Claras Sicht scheint es möglich, positiv zu denken und zu fühlen, wenn man den Begriff von Freiheit für sich neu verortet.

„Jemand sagte mal zu mir, Freiheit fängt im Kopf an. … ich fühl mich nicht gefangen denn meine Freiheit fängt in meinem Innern an“

Wer etwas Licht in eher dunklen Zeiten braucht, wird mit dieser Single für ein paar Minuten abgeholt und positiv sentimental, mit einer Spur liebenswerter Naivität in sonnige Frühlingsstimmung versetzt.

Arrangiert und produziert von Anna Marlene Bicking, Musik- und Filmmusikproduzentin aus Berlin, ist „Keine Angst“ ein weiterer Schritt in eine Richtung die immer „Clara“ wird, mit Aussicht auf eine vielversprechende Zusammenarbeit.

Mehr von Clara gibt es auf ihrem YouTube Kanal „Kathrin Clara Jantke“ oder in ihrem Podcast „Clara werden“ bei Spotify oder ITunes. Ihr Album „Jetzt“ und weitere Veröffentlichungen sind als Download und Streaming auf allen gängigen Plattformen erhältlich.

Mehr Infos zu Clara gibt es im Web unter www.clara.jetzt und www.clara-werden.de, sowie auf Facebook.

Text und Musik: Kathrin Clara Jantke

Label: Clara Sound; Labelcode: LC 85141

ISRC: DEXF91800043

GEMA Nr.:25259475-001

Pressekontakt und Ansprechpartner:

Artist Management & Label Inhaberin:

Kathrin Clara Jantke

E-Mail: kontakt@clara.jetzt

Tel./Phone +49 (0)174 4044448

Musikproduktion: Anna Marlene Bicking

Info- und Bildquelle: Clara Sound

