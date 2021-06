Reetpetite – die neue Single des bekannten Orchesters Hugo Strasser

Die Karriere geht weiter

Das Orchester Hugo Strasser hat als ältestes Tanzorchester Europas eine lange Tradition. Immer wieder war es in der Lage, den Tanzenden aktuelle Hits im Big Band Gewand zu präsentieren und zum mittanzen anzuregen. Das Orchester erfreut sich immer größerer Beliebtheit und konnte seine Präsenz während der Corona Krise auch ohne Auftritte digital ausweiten und freut sich über fast eine Million Aufrufe in den sozialen Medien.

Mit der aktuellen Single „Reet Petite“, geschrieben von Berry Gordon, Billy Davis, Gwen Gordy Fuqua erinnert das Orchester an den großartigen Sänger Jackie Wilson, der dem Titel 1957 seinen Durchbruch verdankte. Auf der vorliegenden Aufnahme gibt sich der italienisch stämmige Giacomo Di Benedetto die Ehre, diesen Titel zu singen.

Mit seiner festen Mitgliedschaft als Sänger im Orchester ergänzt der talentierte Florentiner seine Karriere, die bereits im Eurovision Song Contest in Baku im Jahr 2012 zu hören war. Er singt außerdem in seiner Wahlheimat München in dem Duo „Dr.Giac&Mr.Marc“.

Die Single erscheint am 25.06. online auf allen Portalen sowie mit einem Live-Video auf YouTube.

Titel: „Reet Petite “ – Künstler: Orchester Hugo Strasser

Songwriter (Text und Musik): Berry Gordon, Billy Davis, Gwen Gordy Fuqua;

Verlag: THIRD ABOVE MUSIC

Vocals: Giacomo Di Benedetto; VÖ-Datum: 25.06.2021

UPC: 196006848897

ISRC: DEHE82100029

Labelcode und Label: LC 30836 Soundtopeople

? & © 2021 Soundtopeople GmbH

Mehr Infos zu ihm gibt es im Internet unter www.orchesterhugostrasser.de sowie

Link zum Produkt: https://stp.ffm.to/reetpetite.opr

https://www.orchesterhugostrasser.de/

https://www.facebook.com/orchesterhugostrasser

https://youtu.be/U4Itq008n7o

Info- und Bildquelle: Orchester Hugo Strasser

