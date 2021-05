Ich liebe es – die neue Single der Andrea Wehner

Cabaret trifft Schlagermusik

„Ich liebe es“ ist eine Auskopplung aus ihrem 3. Album „Leben, Liebe, Leidenschaft“, welches im Dezember 2020 das Licht der Welt erblickte. Es geht hier um die Liebe und das, was Andrea alles so an ihrem Gegenüber mag. Ein gefühlvoller, mit einem tollen Saxophonsolo gespickter, Song! Wer jedoch denkt, es handelt sich dabei um einen weiteren klassichen Liebesschlager, der täuscht sich. Denn Andrea Wehner ist nicht nur Sängerin, sondern auch Kabarettistin. Diese Berufung fließt auch in ihre Texte mit ein – und das ist unüberhörbar. So entstand ein weiteres Liebeslied mit Pfiff!!!

Die Künstlerin schreibt alle Texte und Musiken selbst, dazu werden ihre Singles und Alben gleich von ihrer eigenen Plattenfirma veröffentlicht und in Kooperation mit recordjet Online vertrieben. „Leben, Liebe, Leidenschaft“ ist ein Album mit jede Menge tollen, ansprechenden Texten. Textlich und musikalisch spiegeln sich ihre Songs in dem Albumtitel wieder Wobei ihre Lieder ganz bestimmt nicht den klassischen Schlager abbilden Sondern haben Texte und Melodien, die es wert sind gehört zu werden.

Andrea Wehner kommt aus Unterfranken, gehört zur Elite der Fränkischen Kabarettszene und ist u. a. mit ihrem Golfkabarett im gesamten deutschsprachigen Raum auf den Bühnen daheim.

Andrea Wehner – Ich liebe es

Text und Musik: Andrea Wehner

Label und Labelcode: Andrea Wehner Records, LC 09507

Veröffentlichungs-Datum: 28. Mai 2021

ISRC-Nr. für „Ich liebe es!“ lautet: DEZC62051172

Mehr Infos über die Künstlerin gibt es im Web unter www.andrea-wehner.de und bei ihr in den sozialen Medien

Info- und Bildquelle: Andrea Wehner Records

