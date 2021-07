Bayard Consulting wird Partner von Stibo Systems — Erstes gemeinsames Projekt im GDSN-Umfeld

Die Bayard Consulting Group ist neuer Implementierungs-Partner von Stibo Systems. Einen entsprechenden Vertrag haben die beiden Unternehmen mit Wirkung ab heute unterzeichnet.

Die Bayard Consulting Group ist neuer Implementierungs-Partner von Stibo Systems. Einen entsprechenden Vertrag haben die beiden Unternehmen mit Wirkung ab heute unterzeichnet. Die neuen Partner arbeiten bereits in einem ersten gemeinsamen Kunden-Projekt zusammen, bei dem die Anbindung an den Handel durch das Global Data Synchronisation Network (GDSN) eine wichtige Rolle spielt.

Die Branchen Handel und Konsumgüterindustrie sind wichtige Wachstumsbereiche für den weltweit etablierten Lösungs-Anbieter für das Multidomain Master Data Management, Stibo Systems. Die profunden Kenntnisse der Bayard Consulting Group in diesen Branchen und ihre erheblichen Erfahrungen im GDSN-Bereich haben Stibo Systems motiviert, die Partnerschaft mit den Kölner Product-Content-Spezialisten einzugehen.

Die neue Partnerschaft zwischen Stibo Systems und Bayard Consulting veranschaulicht den anhaltenden Trend zur partnerschaftlichen MDM-Implementierung in den Branchen. Um einen wirklichen Effekt auf die Geschäftsergebnisse der Kunden zu erzielen, muss eine Datenstrategie die gesamte digitale Transformation umfassen – einschließlich Data Governance, Qualität, Migration und Integrationsinitiativen.

Christian Oertzen, President EMEA & APAC von Stibo Systems, kommentiert: „Unsere Partnerschaft mit Bayard Consulting ist ein großer Schritt nach vorne. Der Handel und die Konsumgüterindustrie gehören zu unseren wichtigsten Wachstumsbranchen. Wir freuen uns, mit Bayard Consulting profunde Kenner dieser Branchen sowie des Global Data Synchronisation Networks als Partner gewonnen zu haben.“

Björn Bayard, CEO der Bayard Consulting Group erklärt: „Uns gefällt der ganzheitliche Ansatz der Lösung von Stibo Systems sehr gut. Mit Stibo bekommen unsere gemeinsamen Kunden die wichtigsten Funktionalitäten aus einem Produkt heraus. Wir freuen uns, unsere tiefen Kenntnisse und Lösungen rund ums GDSN in die Partnerschaft einbringen zu können.“

Bayard Consulting Group

Die Berater der Bayard Consulting Group sind die unabhängigen Experten für Product Information Management (PIM), Master Data Management (MDM) und das Global Data Synchronisation Network (GDSN) in Handel, Industrie und Gesundheitswesen. Strategie, Organisation, Prozesse, IT, digitale Transformation – die Experten von Bayard Consulting verbessern die Geschäftsergebnisse ihrer Kunden nachhaltig und spürbar. Mit ihrer Expertise beraten die Spezialisten Entscheider in allen Unternehmensfunktionen und Geschäftsprozessen entlang der Wertschöpfungskette. Die Kombination aus anerkannter Beratung, Umsetzung und Entwicklung sichert ihren Kunden optimale Ergebnisse.

Stibo Systems

Stibo Systems bietet Unternehmen innovative Softwarelösungen zur Stammdatenverwaltung und ermöglicht dadurch Datentransparenz. Unsere Lösungen sind weltweit die treibende Kraft hinter zukunftsorientierten Unternehmen, die den strategischen Wert ihrer Stammdaten nutzen. Wir versetzen Firmen in die Lage, das Kundenerlebnis zu verbessern, Innovation und Wachstum voranzutreiben und eine Grundlage für die digitale Transformation zu schaffen. So erhalten Unternehmen die Transparenz, die sie benötigen und wünschen: eine einzige, genaue Sicht auf ihre Stammdaten. Damit können Firmen fundierte Entscheidungen treffen und ihre umfangreichen, ambitionierten Ziele erreichen. Stibo Systems ist eine in Privatbesitz befindliche Tochtergesellschaft der 1794 gegründeten Stibo A/S Gruppe mit Hauptsitz in Aarhus, Dänemark.

