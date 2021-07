Rote Rosen schickt der Himmel die neue Single des Partylöwen von Wangerooge

Ein Urgestein kehrt zurück!

„Rote Rosen schickt der Himmel (Bloß die Tulpen sind von mir) “ wurde am 04.06.2021 auf allen gängigen Download- und Streamingportalen veröffentlicht.

Endlich der neue Song von Günter Krajewski „Partylöwe von Wangerooge“- dem Schlager-Urgestein der 70er Jahre

Auf diese neue Single mussten seine Fans tatsächlich mehr als 40 Jahre warten.

Günter Krajewski, Jahrgang 1950, aus dem Ruhrgebiet stammend war schon früh klar, dass er für Show und die Bühne geboren wurde. Im zarten Alter von 20 Jahren stürmte er bereits die ZDF- Hitparade mit dem legendären Dieter Thomas Heck. Und er hatte Erfolg – und was für einen.

Auf dem Höhepunkt seiner Karriere tauchte er dann jedoch plötzlich ab.

Doch nun meldet sich der selbsternannte Partylöwe von Wangerooge nach mehr als 40 Jahren erstmals mit seiner neuen Single zurück. Im angesagten modernen poppigen Schlagersound präsentiert er sein Lied, welches direkt zum mitmachen animiert. Die eingängige Melodie geht schon beim ersten Hören direkt ins Ohr (und nicht wieder raus). Ein Mitsingen kann nur schwer unterdrückt werden.

Thematisch behandelt Günter den kleinen Mann der stets in der 2. Reihe steht nicht groß auffällt und den anderen den Vortritt lässt. Speziell auch gerade beim weiblichen Geschlecht. Doch er beweist durch seinen Beharrlichkeit und seinen augenzwinkernden Humor, dass auch auf diesen kleine Mann ein Mädchen wartet. Ein Happy End, dass in einem mitreißenden Refrain endet.

Dieser Song hat genau das richtig Hitpotenzial für diese Zeit, in der man sich wieder auf gemeinsames Feiern, Tanzen, Flirten und Party machen freut.

Copyright Angaben:

„Rote Rosen schickt der Himmel (Bloß die Tulpen sind von mir)“ Musik: Thomas Müller

Text: Thomas Müller Label/Verlag: Selbstvermarktung

GEMA: Nicht GEMA gelistet

ISRC-Nr.: CAENV2142232 VÖ-Datum: 04.06.2021

Mehr Infos über den Künstler gibt es im Web unterwww.guenterkrajewski.de und in allen sozialen Medien wie Facebook, Youtube, Instagram und Tiktok

Den Song findet man auf allen gängigen Portalen wie z.B. „Spotify“, „Apple Music“,

„Amazon“, „Amazon Music Unlimited“, „Deezer“ … Kontaktdaten:

Büro Günter Krajewski Thomas Müller Amselstr. 23

45472 Mülheim/Ruhr

Mail thomy.mueller@outlook.de Tel. 0162/29 80 475

Info-und Bildquelle: Büro Günter Krajewski/Thomas Müller

