davidkrauseofficial jetzt offiziell als Marke eingetragen

Berlin, den 16.02.2021. Seit dem 28.1.2021 ist es offiziell, davidkrauseofficial ist als Marke eingetragen.

Der Hobbyfotograf hat seine Leidenschaft und seine Kunstwerke zu einem eindrucksvollen Erlebnis für die Öffentlichkeit gemacht.

Wer sich für die Fotografie interessiert, kann auf der Website des Fotografen Eindrücke seiner Kreationen anschauen. Auf der Website davidkrauseofficial.de ist auch die Verbindung zu seinem Instagram-Profil angegeben, das er für die Publikation seiner Werke verwendet.

Viele Jahre pflegt David Krause aus Berlin bereits sein Hobby als Fotograf. Die täglichen Spaziergänge nutzt er um sich inspirieren zu lassen. So sind Naturfotografien und Landschaften seine herausstechenden Stärken. Als Ehemann und Vater liebt er die Herausforderung, mit seiner kleinen Familie die malerische Berliner Umgebung zu erkunden und Naturschönheiten auf den Fotografien festzuhalten. Das einmalige Umfeld Berlins ist die Quelle vieler seiner schönsten Werke. Hier ist er oft unterwegs auch mit anderen Naturliebhabern, die die einzigartige Momente festhalten.

Die Bilder bieten sich als Wandschmuck und zur Verwendung als Poster an, Wer einmalige Fotos für seine Werbekampagne oder für besondere Anlässe sucht, wird auf dem Instagram Account fündig. Die Perspektive David Krauses geht in die Tiefe der Strukturen, Details und Gefühle, die die Bilder vermitteln. Er sieht genauer hin, wo die Natur Kunstwerke geschaffen hat. Die Eintragung von davidkrauseofficial als offizielle Marke ist eine Bestätigung seiner unikaten Einstellung und Sichtweise. Man kann sich in den Bildern von David Krause verlieren oder finden, ganz gleich, ob die offizielle Marke nun besteht oder ob man ohne Erwartungen an seine Kunst herangeht. David Krause zeigt seine individuelle Kunst und lädt zum Genießen ein.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

davidkrauseofficial.de

Herr H. Jänicke

Straße der Einheit 116

14612 Falkensee

Deutschland

fon ..: 03322-213390

web ..: https://davidkrauseofficial.de

email : presse@davidkrauseofficial.de

David Krause, auch bekannt als davidkrauseofficial.de ist ein begnadeter Fotograf aus Berlin, der nicht nur hinter, sondern auch vor der Kamera glänzt. Ihr erlebt ihn auf Instagram demnach des Öfteren auch mal vor der Kamera. Mal alleine, mit Freunden oder anderen bekannten Fotografen. Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

davidkrauseofficial.de

Herr H. Jänicke

Straße der Einheit 116

14612 Falkensee

fon ..: 03322-213390

web ..: https://davidkrauseofficial.de

email : presse@davidkrauseofficial.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Umfeld für Gold weiter positiv