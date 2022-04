Schlager-Nordlicht Steffi Fester startet mit “ Hundert Prozent “ in den Mai

Neue Schlager aus der Hansestadt

Tanz in den Mai ist die Devise von Steffi Fester, die am 29.04.2022 ihre neue Single veröffentlicht.

Mit „Hundert Prozent“ hat sie einen Titel erschaffen, der mit 100% Tanzbarkeit punktet und das Zeug zu einem richtigen Ohrwurm hat.

Der starke Text – gepaart mit einer eingängigen Melodie – bleibt sofort im Ohr hängen und lädt mit seinem mitreißenden Beat zum Tanzen ein.

„Hundert Prozent“ ist ein Gute-Laune-Song mit einer tollen Botschaft: Wie wertvoll es ist, einen (oder auch mehrere) Menschen zu haben, auf die man sich hundertprozentig verlassen kann. Durch Zusammenhalt und „an einem Strang ziehen“ kann man viel mehr erreichen als allein. Sich gemeinsam den Herausforderungen des Lebens zu stellen und gemeinsam Gipfel zu erklimmen – das beschreibt Steffi Fester unter anderem mit der Zeile „kein Weg ist uns zu weit“.

Der moderne Sound und der Kontrast zwischen energiegeladenen und weichen Passagen machen den Song unverwechselbar und lebendig.

Ein Song, der nicht nur aus der Feder der Hamburger Sängerin, Komponistin und Texterin stammt, sondern auch von ihr selbst produziert wurde – mitten im Corona-Lockdown.

Schon seit frühester Kindheit ist Musik ihre größte Leidenschaft, der sie mit ihrem Studium der Musikwissenschaft an der Universität Hamburg weiter Auftrieb gegeben hat.

Trotz ihres zunehmenden Erfolges, ihrer Beliebtheit und der wachsenden Zahl ihrer Fangemeinde wird sie durch ihre Arbeit mit an Demenz erkrankten Menschen immer wieder geerdet. Gerade in der liebevollen Betreuung dieser Menschen sieht sie eine sinnvolle Aufgabe, aus der sie Kraft schöpft für ihre kreative Arbeit als Komponistin und Texterin.

Mit „Hundert Prozent“ startet Steffi Fester nun gemeinsam mit Freunden und Fans in den Mai. Und dieses Jahr hält noch einige Überraschungen bereit.

Text & Komposition: Steffi Fester

Arrangement & Produktion: Steffi Fester

Mixing & Mastering: Elevate Studios

Pressetext: Roberto Schöne, Steffi Fester

Artwork: Steffi Fester

Label / Vertriebspartner: RecordJet

ISRC: DEZC62265898

GTIN/EAN/UOC: 4064832964707

VÖ-Datum: 29.04.2022

Infos zur Sängerin gibt es bei ihr auf den sozialen Medien wie Facebook

Quelle: Roberto Schöne/ Schlager ist Trumpf

