Verleihung des „Schlager Preis 2021“ von Reuthers am 9. Januar 2022 im Radio Schlager Musikanten

Am 9. Januar 2022 wird der „Schlager Preis 2021“ von Reuthers in einer Sondersendung im Radio Schlager Musikanten verliehen – präsentiert wird die Sendung von Sänger und Entertainer Teddy Herz.

Am Sonntag, 9. Januar 2022 verleiht das mit dem Deutschen Schlager seit 1987 eng verbundene Unternehmen REUTHER-ENTERTAINMENTS (Reuthers) den „Schlager Preis 2021“.

Dazu gehen insgesamt 21 Deutsche Schlager an den Start, die im Jahr 2021 in der „Schlager Hitparade“ auf Radio Schlager Musikanten den 1. Platz erreicht haben. Diese sind:

1) Dreh Dich – Dana Pelizaeus

2) Am Ende der Nacht – Chris Waldner

3) Für einen Kuss – Stimmen der Berge

4) Der Himmel in Deinen Armen – Die Schlagerpiloten

5) Hunderttausend Schritte – Christian Lais

6) Du bist wie ein neues Leben – Daniela Alfinito

7) Voyage Voyage – Francine Jordi

8) Wenn’s jetzt passiert – Alexander M. Helmer + Mara Kayser

9) Unendlich frei – Stimmen der Berge

10) Aloha – Die Schlagerpiloten

11) Halt mich (als wär‘ es eine Sünde) – Dana Pelizaeus

12) Papillon – Melanie Payer

13) Blue Hawaii – Die Schlagerpiloten

14) Alle tun es – MusikApostel

15) Das Lied der Träumer – Kurt Elsasser + Regina Engel

16) Hier und Jetzt – Stimmen der Berge

17) Mitten in Paris – Romy Kirsch

18) Seit Du nicht mehr bei mir bist – Feller + Feller

19) Flirten wie früher – Björn Landberg

20) Weihnachten das ganze Jahr – Die Schlagerpiloten

21) Immer und ewig – Vamos

Alle zur Wahl stehenden Lieder werden am Sonntag, 2. Januar 2022 von 11-13 Uhr und 15-17 Uhr (Wiederholung) in der Sondersendung „Schlager Preis 2021“ auf Radio Schlager Musikanten vorgestellt – die Sendung wird zudem Montag bis Freitag von 18-20 Uhr wiederholt.

Die Wahl des Siegertitels für den „Schlager Preis 2021“ erfolgt ausschließlich durch das Publikum und zwar von Sonntag, 2. Januar 2022 ab 18 Uhr bis Samstag, 8. Januar 2022 um 18 Uhr. Das Schlager Musikanten Portal hat zu diesem Zeitpunkt auf schlagermusikanten.de eine eigene Seite für die Abstimmung freigeschaltet.

Am Sonntag, 9. Januar 2022 wird dann das Ergebnis in einer Sondersendung von 11-13 Uhr und 15-17 Uhr (Wiederholung) auf Radio Schlager Musikanten sowie den Social Media Kanälen von Reuthers, dem Schlager Musikanten Portal und im Schlager Musikanten Magazin bekannt gegeben und der „Schlager Preis 2021“ in der Sendung verliehen.

Beide Sondersendungen werden präsentiert von Sänger und Entertainer Teddy Herz, der im Jahr 2021 auch durch das Programm der „Schlager Hitparade“ führte.

Nach der Bekanntgabe des Siegertitels sind die Sendungen auch als Podcast jederzeit verfügbar.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

REUTHER-ENTERTAINMENTS GmbH + Co. KG

Herr Hermann Reuther

Buchenweg 13

96450 Coburg

Deutschland

fon ..: +49 9561 7059370

fax ..: +49 9561 97626109

web ..: https://reuthers.com

email : info@reuthers.com

REUTHER-ENTERTAINMENTS® mit der Marke Reuthers® ist eine weltweit tätige Dienstleistungsgruppe im Bereich Events, Musik, Unterhaltung, Reisen und Freizeit mit Unternehmen in Deutschland, den USA, Neuseeland sowie weltweiten Repräsentanten. Seit der Gründung im Jahr 1987 kümmert sich ein Team von Spezialisten mit viel Liebe zum Detail um die Träume und Wünsche der Kunden: das Firmen-Incentive, Clown Dodo bei der Kinderparty, der Weltstar beim Presseball, die Modelleinführung im Autohaus, Seminare und Trainings, das kulinarische Fest, die Traumreise im Paradies Neuseeland, eine Harley-Davidson® Motorradreise auf der legendären Route 66 und weltweite Foto- und Erlebnisreisen. Zur Vervollständigung der „Reuthers® Welt der Freude“ sorgen außerdem ein Musikverlag und Musiklabel, das Künstlermanagement für Stars und Sternchen sowie ein Radiosender und TV-Kanal…

Pressekontakt:

REUTHER-ENTERTAINMENTS GmbH + Co. KG

Herr Alexander Roth

Buchenweg 13

96450 Coburg

fon ..: +49 9561 7059370

web ..: https://reuthers.com

email : press@reuthers.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Hygiene und Qualität – die Standards waren noch nie so hoch wie jetzt.