Hygiene und Qualität – die Standards waren noch nie so hoch wie jetzt.

Außergewöhnlich hohe Hygiene- und Qualitätsstandards machen Ihren Zahnarztbesuch jetzt sicherer denn. Es gibt also keinen Grund, Behandlungen oder Untersuchungen weiter hinaus zu schieben.

Saarlouis, 27.12.2021 – Warum ein Zahnarztbesuch jetzt so sicher wie nie ist.

Die Frage nach Sicherheit und Hygiene während eines Zahnarztbesuches hält derzeit viele Menschen davon ab, den Schritt in die Praxis zu wagen. Die Praxis der ZahnaerzteSaarland.de (ZA. Jankowski & Kollegen) nehmen sich den Ängsten Ihrer PatientInnen verantwortungsvoll an, und legen ein exzellentes Konzept vor, das Ihnen einen sorgenfreien und sicheren Besuch ermöglicht.

Unbeantwortete Fragen und generelle Unsicherheit hat viele von uns dazu verleitet, den Vorsorgetermin beim Zahnarzt auf unbestimmte Zeit zu verschieben. Dabei sind gerade diese Termine nach wie vor von großer Wichtigkeit, denn sie schützen uns vor fortgeschrittenen, unangenehmen und teilweise gesundheitsgefährdenden Zahn- und Munderkrankungen.

Zahnarztpraxen in ganz Deutschland sind erfolgreich gegen das potentielle Ansteckungsrisiko mit SARS CoV-2 vorgegangen. Als gelungenes Beispiel gilt die Praxis ZahnaerzteSaarland.de, die optimierte Hygiene praktizieren. Doch wie genau sieht ein Besuch hier aus? Was hat sich geändert und was ist beim Alten geblieben?

Bereits im Empfangsbereich wird an alle Details gedacht. In der Praxis herrscht natürlich Maskenpflicht, wofür sich viele PatientInnen dankbar zeigen, eine Sorge weniger. Ein kontaktloser Desinfektionsmittelspender steht zur Verfügung und Stifte und Klemmbretter zum Ausfüllen des Anamnesebogens sind frisch desinfiziert. Gleich geblieben ist die freundliche Begrüßung durch alle MitarbeiterInnen, die Ihnen bei Unklarheiten und Fragen jederzeit zur Seite stehen.

Wie hoch ist die Sicherheit im Wartezimmer?

Das Wartezimmer hat seinen Namen nicht mehr verdient, das Warten gehört beinahe der Vergangenheit an. Grund ist die Reduzierung der Sitzgelegenheiten, die einen etwas weniger engen, zeitlichen Ablauf zwischen den PatientInnen verlangt. Das führt dazu, dass es kaum zu Wartezeiten kommt und Begegnungen von PatientInnen im Wartezimmer selten geworden sind. Zeitgemäß und mit Blick auf die Hygiene steht schnelles WIFI anstatt klassischer Zeitschriften zur Verfügung.

Sind auch alle Instrumente keimfrei?

Während der Behandlung wird strengstens auf die Einhaltung strenger Hygiene von Seiten des Praxispersonals geachtet. Spezielle Maßnahmen wie das Tragen von FFP2 Masken, Schutzbrillen, Einmalhandschuhen, sowie die engmaschige Überprüfung der Gesundheit des Personals durch Schnelltests und tägliche Temperaturmessungen sind längst zur Gewohnheit geworden. Die Vor-und Nachbereitung aller Instrumente wird durch ein mehrstufiges Sterilisationsprogramm sichergestellt.

Mitwirkung der PatientInnen erhöht den Sicherheitsstandard weiter

Auch die PatientInnen werden gebeten, bei der Umsetzung des ausgeklügelten Schutzkonzepts mitzuwirken. Neben den bekannten Regeln wie das Einhalten der Maskenpflicht und eines Mindestabstandes von 1,5 Metern, darf die Praxis nur einzeln und ohne Begleitperson betreten werden (eine Ausnahme stellen Kinder und Personen mit Behinderung dar). Als zusätzlicher Check wird die Körpertemperatur eines jeden Patienten vor Beginn der Behandlung gemessen.

Diese zusätzlichen Maßnahmen sind wichtig, um die Sicherheit eines jeden Besuchers der Praxis zu garantieren. Als Faustregel gilt: Fühlen Sie sich gesund, steht Ihrem Besuch rein gar nichts im Wege.

Das hervorragende Hygienekonzept der Praxis ZahnaerzteSaarland.de erfordert einen klaren Mehraufwand von Seiten der ÄrztInnen und MitarbeiterInnen, der sich jedoch zu hundert Prozent lohnt, denn nicht nur eine Behandlung auf höchstem Niveau, sondern auch das Gefühl von Sicherheit seitens des Patienten steht in dieser Praxis an erster Stelle.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Praxis für ästhetische Zahnmedizin

Herr Julian Jankowski

Schulstraße 22

66740 Saarlouis

Deutschland

fon ..: 06831-98614-0

web ..: https://www.zahnaerztesaarland.de/

email : presse@zahnaerztesaarland.de

Ein Team aus mehreren Ärzten mit langjähriger Erfahrung, die sich auf Parodontologie, ästhetische Zahnmedizin und Implantologie spezialisiert haben, steht Ihnen mit Rat und Tat aktiv zur Seite und bietet Ihnen durch ständige Weiterbildung, neueste Techniken und kompetente Betreuung die bestmöglichen Behandlungen.

Qualität und Vertrauen haben unser Erfolgskonzept über die Jahre geprägt und im Zusammenspiel mit unserer angenehmen Praxisatmosphäre gewährleisten wir Ihnen einen auf Sie individuell abgestimmten Besuch in unserer Praxis.



Pressekontakt:

Praxis für ästhetische Zahnmedizin

Herr Julian Jankowski

Schulstraße 22

66740 Saarlouis

fon ..: 06831-98614-0

web ..: https://www.zahnaerztesaarland.de/

email : presse@zahnaerztesaarland.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

„Grundlagen des Arbeitsrechts“ – Neues Online-Seminar von Lernen-Online24