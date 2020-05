Sag‘ doch mal „Ich bin ein Affe“! – der Psycho-Hygiene Ratgeber, der Mut macht

Wolffhart Auer von Herrenkirchen erklärt in „Sag‘ doch mal „Ich bin ein Affe“!“, warum wir uns selbst und anderen Menschen oft im Wege stehen und wie es auch anders geht.

Den meisten Menschen ist bewusst, dass der Körper Aufmerksamkeit braucht und man sich gut um ihn kümmern muss, wenn man möchte, dass er gut funktioniert. Die seelische Gesundheit kommt dennoch oft zu kurz. Die Folgen davon sind unerwartete psychische Beschwerden, plötzliche auftretende psychosomatische Störungen, sowie ernsthafte Beziehungsprobleme. Daher wendet sich dieser unkonventionelle, multikulturelle Psycho-Hygiene Ratgeber und Mutmacher, „Sag‘ doch mal „Ich bin ein Affe“!“, mit Anregungen und nachvollziehbaren Hilfsangeboten an seelisch verwundete Personen, deren in Mitleidenschaft geratenen Angehörigen, sowie an Menschen, die aus unerklärlichen Gründen derzeit mit ihrem Leben nicht zurechtkommen und auch nicht wissen, wie sie diesem ungesunden Zustand entrinnen können.

Das anregende Werk „Sag‘ doch mal „Ich bin ein Affe“!“ von Wolffhart Auer von Herrenkirchen will Schritt für Schritt genau dabei Unterstützung leisten und lädt die Leser dazu ein, aus einer imaginären Psycho-und Hypnotherapeutischen Sessel-Perspektive, authentische Leidensgeschichten, menschliche Fehlverhaltensmuster sowie ernste Konfliktsituationen anderer Menschen zu beobachten. In einigen dieser Geschichten können sich die Leser eventuell selbst erkennen und dadurch lernen, wie sie sich aus ihrer eigenen misslichen Lage befreien können und damit wieder (mehr) Lebensfreude erlangen.

Deren psychische Zustandsverbesserungen soll ermutigen, falschen Stolz, unnötige Scham, Hemmungen oder Aversionen gegenüber professioneller Hilfe abzulegen und zur Nachahmung animieren. Tun Sie selbst etwas für Ihre seelische Hygiene. Nicht nur Ihr Körper wird es Ihnen danken!

„Sag' doch mal „Ich bin ein Affe"!" von Wolffhart Auer von Herrenkirchen ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-03089-3 zu bestellen.

