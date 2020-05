Country Yachting – Expedition Marokko: ein Wohnmobil-Abenteuer ohne Allrad!

Angelika Katharina und Guido Rose beweisen mit ihrem Buch „Country Yachting – Expedition Marokko“, dass Marokko ein faszinierendes Ziel für Wohnmobil-Reisende sein kann.

Die Autoren Angelika Katharina und Guido Rose teilen in ihrem mit vielen Fotografien illustrierten Reisebuch „Country Yachting – Expedition Marokko“ die Erlebnisse, die sie bei einer rund 4.000 km langen Wohnmobil -Tour durch Marokko im Winter 2017/2018 gesammelt haben. Dabei folgten sie dem Küstenverlauf des Atlantik bis zur Höhe der Kanarischen Inseln, zogen ostwärts parallel zur algerischen Grenze von Oasenstadt zu Oasenstadt durch die Wüste, erklommen Berge aus Wüstensand der Sahara, durchfuhren den „Grand Canyon“ Marokkos und begeisterten sich für die Fantasia Reiterspiele und viele andere faszinierende Ereignisse und Orte auf der Reise. Das kompakte Reisebuch enthält viele Informationen zu Land und Leuten, listet die verwendeten Camping- und Stellplätze (mit GPS Koordinaten) auf, gibt wichtige Tipps und Anregungen für alle, die selbst mit dem Wohnmobil durch das faszinierende Land fahren möchten.

Das kurzweilige Buch „Country Yachting – Expedition Marokko“ von Angelika Katharina und Guido Rose vermittelt den Lesern in bildmalender, erzählerischer und informativer Weise einen

Eindruck, wie sich eine Marokko Reise im eigenen Wohnmobil anfühlt und was es dabei alles zu beachten gilt. Obwohl das Werk viele nützliche Informationen beinhaltet, ist es kein simpler Reise- oder Stellplatzführer. Wer allerdings eine Wohnmobil-Reise nach Marokka plant, der ist nach der Lektüre dieses Buches bestens vorbereitet. Zugleich ist das Buch ein interessanter Reisebericht, der sich auch nur zur Unterhaltung lesen lässt, um sich ganz bequem von daheim in ein fernes und exotisches Land zu träumen.

„Country Yachting – Expedition Marokko“ von Angelika Katharina Rose und Guido Rose ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-06283-2 zu bestellen. Der tredition Verlag hat es sich zum wichtigsten Ziel gesetzt, jungen und unbekannten Autoren die Veröffentlichung eigener Bücher zu ermöglichen, aber auch Verlagen und Verlegern eine Kooperation anzubieten. tredition veröffentlicht Bücher in allen Medientypen, vertreibt im gesamten Buchhandel und vermarktet Bücher seit Oktober 2012 auch aktiv.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. Das moderne Verlagskonzept von tredition verbindet die Freiheiten des Self-Publishings mit aktiver Vermarktung sowie Service- und Produktqualität eines Verlages. Autoren steht tredition bei allen Aspekten der Buchveröffentlichung als kompetenter Partner zur Seite. Durch state-of-the-art-Technologien wie das Veröffentlichungstool „publish-Books“ bietet tredition Autoren die beste, schnellste und fairste Veröffentlichungsmöglichkeit. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und e-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für Ihren Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Passende Publishing-Lösung hält tredition darüber hinaus auch für Unternehmen und Verlage bereit. Mit über 40.000 veröffentlichten Büchern ist tredition damit eines der führenden Unternehmen in dieser Branche.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Sag‘ doch mal „Ich bin ein Affe“! – der Psycho-Hygiene Ratgeber, der Mut macht