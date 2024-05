Statistische Goldbetrachtung

Nach dem Januar ist der Mai aus statistischer Sicht der zweitbeste Goldmonat.

Der April bescherte Kursgewinne beim Edelmetall. Ein Rekordpreis von etwas mehr als 2.400 US-Dollar je Unze war zu verzeichnen. Die Untersuchungen, die bis ins Jahr 1970 zurückreichen, zeigen den Mai zwar als abwechslungsreichen Monat. In der Summe aber als den zweitplatzierten Monat. Da sollte man auch nicht vergessen, dass die Unze Gold vor einem Jahr bei 1.803 Euro lag. Dies sind fast 20 Prozent weniger als heute. Damit hat sich Gold als Inflationsausgleich enorm verdient gemacht. Kein Wunder, dass Gold stark im Interesse steht, etwa bei den Zentralbanken.

An der Spitze beim Goldbesitz stehen die USA, gefolgt von der Deutschen Bundesbank (3.378 Tonnen Gold). Wenn diese manchmal etwas Gold verkauft, dann nur um Goldmünzen zu prägen. Vor allem Schwellenländer stocken gerade ihre Goldvorräte auf. Denn damit können sie im internationalen Zahlungsverkehr handeln und zum Beispiel den Wechselkurs beeinflussen. Vor allem Länder, in denen die Verschuldung sehr hoch ist, wie auch in den USA, setzen zusehends auf Gold und weniger auf Dollarreserven. So möchte man sich auch von der Dominanz westlicher Finanzpolitik unabhängiger machen. Besitzt ein Land mehr Goldreserven, dann ist es weniger sanktionierbar.

Übrigens hat China im letzten Jahr mehr Gold gekauft als alle anderen Zentralbanken. Um 225 Tonnen Gold hat China seine Goldreserven vermehrt, dies waren rund 25 Prozent der gesamten von Zentralbanken gekauften Goldmenge. Allgemein wird damit gerechnet, dass die Notenbanken weiter ihren Goldschatz vergrößern. Großbanken wie zum Beispiel Goldman Sachs oder die Bank of America prognostizieren einen mittelfristigen Goldpreis von 2.700 bis 3.000 US-Dollar je Feinunze. Ein Investment in Gold, speziell in Goldgesellschaften könnte sich trotz des hohen Goldpreises also immer noch lohnen. Da gäbe es zum Beispiel Tudor Gold oder Chesapeake Gold.

Tudor Gold – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/tudor-gold-corp/ – besitzt in British Columbia das aussichtsreiche Treaty Creek-Projekt. Es enthält Gold, Silber und Kupfer.

Chesapeake Gold – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/chesapeake-gold-corp/ – verfügt in Mexiko mit seinem Metates-Projekt über eine der größten unerschlossenen Gold- und Silberlagerstätten weltweit.

