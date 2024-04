„Ab jetzt“ geht musikalisch die Post ab – bei Nicole Freytag

Der neue Vorbote zum neuen Album

Auch dieses Jahr gibt es wieder was von der sympathischen Brandenburgerin Nicole Freytag zu hören. Mit „Ab jetzt“ ist die neue Single auf dem Markt, also ab jetzt!

Der Text des Titels ist ein Mut-mach-Text, der die Menschen auffordert, den Kopf nicht hängen zu lassen und den Widrigkeiten des Lebens die Stirn zu bieten. Der neue Schlager wurde dieses Mal von Michael Fischer produziert.

„Ab jetzt“ ist der erste Schlager eines geplanten neuen Albums. Also bald wird es noch mehr Titel zu hören geben, bevor das Album das Licht der Welt erblickt. Genaueres wird noch nicht verraten. Doch wer musikalisch mehr von Nicole Freytag hören will, der sollte sich das letzte Album „Sensationell“ und ältere Alben zulegen.

Mit ihrer wunderbaren hellen Glockenklang-Stimme begeistert Nicole immer wieder Fans, Schlagerfreunde, Radioredakteure, Fernsehredakteure und andere Fachleute aus der Musikbranche. Ob Schlager, Musical, Klassik oder Operette – Nicole Freytag kann mit ihrer Stimme alles singen. Wer Nicole Freytag gern live erleben möchte, der geht im Internet auf www.nicole-freytag.de oder schaut bei Facebook oder Instagram vorbei.

Nicole Freytag – Ab jetzt

Musik: Gerd Jakobs/ Torsten Willig/ Alex Rosenrot

Text: Alex Rosenrot

Label: Hitmix Music / LC 20178

Verlag: Hitmix Music / CoCo Melody Verlag

Produktion: Michael Fischer

ISRC-Nr.: DEZ522100489

VÖ-Datum: 26.04.2024

Quelle: DTVmusic/ Büro Nicole Freytag

