„Sensationell“ in Noten ist das neue Album von Nicole Freytag

Ein neues, sensationelles Album ist da

Viele Fans haben es schon sehnsüchtig erwartet und sich darauf gefreut. Nun ist es da!

Musikalisch „Sensationell“ ist das neue Album der quirligen Nicole Freytag.

Nicht nur ihre CD ist „Sensationell“, sondern so heißt auch der Titel des bunten Musikalbums und die dazu gehörige Radio-Single.

Ihr Team dachte bei der Produktion an sensationelle neue Musik für die aparte Künstlerin und so wurde gleich mit dem passenden Popschlager der Albumname geboren.

Der neue Silberling ist als CD und auch als Download-Album kaufbar. Er enthält viele neue noch nicht veröffentlichte Lieder im Lieblingssound der Sängerin, nämlich den 80er Jahren.

Zusätzlich neu auf- und abgemischt, enthält das Album auch erfolgreiche Singles aus den letzten Jahren. Somit eine interessante Mischung für Fans und Liebhaber guter deutscher Schlagermugge.

So gehören der „Herzschlag der Nacht“ und „mein Seelenkleid“ zu den Erfolgs-Singles der letzten 2 Jahre. Aber auch „Sempre, Sempre“ und „Tutto vorrei“ aus Nicoles Italo-Zeit.

Hier sang sie vor ein paar Jahren mit dem Operntenor Francesco Songs mit italienischen Textzeilen und zeigte eine neue tolle Variante ihres musikalischen Könnens. Da steckt doch eine kleine Italienerin in Nicole Freytag.

„Die Glocken von Rom“ kennt fast jeder Schlagerliebhaber. Diesen bravourösen Hit hatte Nicole schon vor ca. 15 Jahren aufgenommen und mit Erfolg auch im MDR-Fernsehen veröffentlicht. Nun singt sie ihn wieder in aufgepeppter Version mit ihrer passenden glockenklaren und hellen Wunderstimme.

Nicole Freytag möchte manchmal ein „Glücksritter“ sein, so zumindest gesanglich. Oder sie meint textlich „Ich kann warten“. „Der letzte Zug“ fährt sicher irgendwann mal ab. Warum sie ihn besingt, das kann jeder gern selbst anhören. Auch träumerisch veranlagt ist die Sängerin und davon erzählt das Lied „Die Liste meiner Träume“. Mit „Ohne Dich (Marcel)“ besingt sie die große Liebe ihres Lebens. Eine musikalische Hommage an ihren Liebsten.

Es sind 17 wundervolle Titel auf diesen Album. Alle sind tanzbar, egal ob im schnellen Rhythmus oder doch im langsamen Liebes-Blues. Und wer nicht tanzen mag, der hört einfach zu und lauscht der beeindruckenden Stimme der dunkelhaarigen kleinen Powerfrau aus Brandenburg. „Sensationell“ ist auch die aktuelle Radiosingle, die ein wenig von der Albumversion abweicht.

Nicole Freytag – Sensationell (Album mit 17 Titeln)

Veröffentlichungsdatumder Radiosingle: 30. April 2021

VÖ des Albums: 14. Mai 2021

Verlag: Coco Melody

Vertrieb Hitmix Music, Erich Öxler

Label und Labelcode: Hitmix-Musik, LC20178

Mehr Infos zur Sängerin gibt es im Internet unter www.nicole-freytag.de und bei ihr und ihrem Fanclub auf Facebook

Info- und Bildquelle: DTVmusic Promotion und Management

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://sperbysmusikplantage.over-blog.com/

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

HPS Entertainment und Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, sowie auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei Webradios und lokale UKW-Radios, sowie unseren DJ-Pool. Außerdem bemustern wir Ihr neues Lied, Album oder CD bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Südtirol, Niederlande und Belgien per Mail oder CD. Angebote senden wir Ihnen gerne zu

Jeden ersten Samstag im Monat gibt es jetzt auf HarbourTown Radio um 13 Uhr Sperbys Musikplantage als Radioshow. Die Wiederholungen erfolgen dann jeden weiteren Samstag.

Wir sind auch bei Facebook, Linkedin, Xing und Twitter.

Pressekontakt:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://www.sperbys-musikplantage.de

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Solarkreis feat. Naomi Burke sagen musikalisch „Ok“ Sichere Festplatten HDD und Datenträger Vernichtung in Freiburg