Den letzten Zug besingt Nicole Freytag nachdenklich

Die letzte Single aus dem aktuellen Album

„Der letzte Zug“ hört sich im ersten Moment an, als wäre es die Geschichte eines Mannes, der einfach nur nach Hause fährt. Doch wer dem Text mehr Aufmerksamkeit schenkt, bemerkt eine tiefere Bedeutung. Es ist die Story eines Mannes, welcher erkennt, dass sein Zug des Lebens nicht wirklich in die richtige Richtung fährt. Bevor es zu spät ist, nimmt er seine Entgleisung noch wahr. Er springt in letzter Sekunde auf dem richtigen Zug auf, um sein Leben und seine Liebe zu retten.

Diese Version hebt sich musikalisch etwas von der Albumversion aus der CD „Sensationell“ ab. Außerdem gibt es noch einen Bonus-Mix im 80er-Look.

Es lohnt sich für alle Schlagerliebhaber das aktuelle Album „Sensationell“ in der Sammlung zu besitzen.

Ihr Team dachte bei der Produktion an sensationell neue Musik für die quirlige Künstlerin und so wurde gleich mit dem passenden Popschlager der Albumname geboren.

Nicole Freytag – Der letzte Zug 2:53 Minuten

Musik: Roland Häring, Text: Andre Martin Heller

Verlag: Muro Musikverlag, Coco Melody

Label: Hitmix Music, Labelcode: LC 20178

VÖ-Datum: 29.09.2023

© 2023 The copyright of the sound recording is owned by DTVmusic Promotion under exclusive licence to HITMIX Music

Mit freundlicher Genehmigung von HITMIX.de Music

Mehr Infos zu Nicole Freytag gibt es im Internet unter www.nicole-freytag.de und bei ihr in den sozialen Medien

Quelle: DTVmusic Promotion

