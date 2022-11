George La Busch besingt „Eine Nacht in Paris“

Der 2. Vorbote vom kommendem Album ist da!

George La Busch bringt einen ganz neuen Schwung in die verstaubte Schlagerwelt. Seine Pop- und Rockmusikeinlagen bringen richtig frischen Wind in diese Musikart. „Eine Nacht in Paris“ handelt von einer zufälligen Begegnung auf der Champs-Élysées, die zur Liebe des Lebens wird. Der gut gelungene Text regt die Fantasie an und man kann sich alles wunderbar und bildlich vorstellen. Dazu eine Melodie die sofort zu einem Ohrwurm wird, den man nicht so schnell wieder los wird. Hier ist Gute Laune garantiert.

Dieser Song ist der zweite Vorbote für das neue Album von George La Busch, das bald erscheinen soll. „Dich hat der Himmel geschickt“ war die erste Vorauskopplung aus dem sich noch in Produktion befindendem Album.

George La Busch – Eine Nacht in Paris

Produktion: CHD Sound & Music, Schweiz

Komponist: Georg Labusch

Textdichter: Georg Labusch

ISRC-Nummer: CHC932200015

Label: CHDSound & Music

GTIN/EAN/UPC 4099885281969

Länge: 04:10 Minuten

©2022CHD Sound & Music

Veröffentlichungsdatum: 11. November 2022

Mehr Infos zum Sänger gibt es im Internet auf www.george-la-busch.ch und bei ihm auf den sozialen Medien

Quelle: Büro CHD Sound und Music

Promotion- und Presseagentur:

Sperbys Musikplantage

Hans Peter Sperber

Weisestr. 55 – 12049 Berlin

Mail: hps-win@gmx.net und kontakt@sperbys-musikplantage.de

Telefon 030 65911004 und 0172 3832237

Webpräsenz: www.sperbys-musikplantage.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com/

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

