Nicole Freytag-musikalischer Flirt mit einen fremden Mann

Die neueste Auskopplung ist da

So ein kleiner Flirt mit einer fremden Frau oder fremden Mann in einer Bar oder im Bus kann mitunter ganz spannend sein.

Es steigert den Spaßfaktor und fördert das Wohlfühlgefühl. Nun hat das auch die bekannte und sympathische Sängerin Nicole Freytag gemacht. Und zwar musikalisch.

„Fremder Mann“ heißt die neue Flirt-Single der aparten Gesangskünstlerin.

Dieser Titel ist eine weitere Auskopplung aus ihrem sensationellen Album „Sensationell“ vom letzten Jahr.

Es lohnt sich für alle Schlagerliebhaber das aktuelle Album „Sensationell“ in der Sammlung zu haben.

Ihr Team dachte bei der Produktion an sensationell neue Musik für die quirlige Künstlerin und so wurde gleich mit dem passenden Popschlager der Albumname geboren.

„Fremder Mann“ ist da ein weiterer toller Schlager aus diesem abwechslungsreichen buntem Album.

Der Silberling ist als CD und auch als Download-Album erhältlich. Er enthält viele neue Lieder im Lieblingssound der Sängerin, nämlich den 80er Jahren. Zusätzlich neu auf- und abgemischt, enthält das Album auch erfolgreiche Singles aus den letzten Jahren. Somit eine interessante Mischung für Fans und Liebhaber guter deutscher Schlagermugge. Es sind 17 brilliante Songs zu hören.

Nicole Freytag – Fremder Mann 3:26 Minuten

ISRC-Nr.:

DEZ522100013

Label und Labelcode: Hitmix Music, LC 20178

Musik: Roland Häring, Text: Marc John Gabler

Verlag: Coco Melody / Muro MV

VÖ-Datum: 11. März Februar 2022

Mehr Infos zur Sängerin gibt es im Internet unter www.nicole-freytag.de und bei ihr und ihrem Fanclub auf Facebook

Info- und Bildquelle: DTVmusic Promotion und Management

