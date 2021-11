Bestseller-Autorin Nicole Schäufler widmet sich in „Meine goldenen Jahre“ den zauberhaften Wechseljahren

Es ist kein Geheimnis, dass die Wechseljahre turbulent sind. Hier kommt ein Buch, das Balsam für die Seele aller Frauen ab 40 ist!

Moderne Frauen gehen Arm in Arm mit der Zeit und sind sich der künftigen Veränderungen bewusst. Dennoch ist das Reifwerden eine Herausforderung für uns alle. Beschreibt die Beauty-Industrie doch diverse Inseln der Erlösung durch Cremes und Liftings.

Wie viele Falten dürfen sein, welche müssen vielleicht sogar bleiben, um „erwachsen“ zu wirken? Die nächste Online-Konferenz lieber mit Filter oder besser gleich künstlichem Avatar? Seltsame Kreaturen ohne Mimik oder echtes Lebensgefühl treten uns dieser Tage entgegen. Apps diverser Plattformen verjüngen Gesichter absolut alterslos, und das auf Knopfdruck.

Doch haben wir nicht ein Recht darauf, stilvoll zu altern und diesen Prozess auch bewusst zu genießen? Die Phase des Wechsels geht Bestseller-Autorin Nicole Schäufler daher bewusst anders an, als Frauen ultra sexy, ewig jugendlich, gertenschlank und willig darzustellen.

Mit Gedichten, weiblichen Tipps, Rezepten, Mixturen und eigenen Ideen würzt die Autorin ihr Wechseljahre Buch genau so, dass man sagen möchte: Warte mal, das schenke ich auch meiner besten Freundin! Die kann das nämlich auch sehr gut gebrauchen.

„Meine goldenen Jahre“ ist frei von Tipps zur medikamentösen Hormonbehandlung, sondern steckt voller weiblicher Intuition. Es ist das perfekte Geschenkbuch für sich selbst oder liebe Freundinnen ab 40. Ab sofort im Buchhandel und auf editionriedenburg.at

Über die Autorin: Nicole Schäufler, geboren 1975 und zweifache Mutter, hat viele Jahre als Journalistin, Marketing-Managerin und Künstlerin gearbeitet. In ihren Buch-Illustrationen beschäftigt sie sich vor allem mit weiblichen Erlebniswelten. Die jüngste Veröffentlichung „Meine goldenen Jahre“ (2021) nimmt das Thema Wechseljahre auf. Das Buch ist allen Frauen gewidmet, die sich am Beginn der zweiten Lebenshälfte befinden und begleitet sie durch diese goldene Zeit. In poetischen Bildern geht es um Hormone, Vorlieben, Geschmäcker, Launen, Leidenschaften, Freunde, Herzklopfen – eben all jene Fragen und Antworten, die sich im Alter zwischen 40 und 50 Jahren stellen. Das Buch erzählt vom weiblichen Körper und seinem Rhythmus in dieser Lebensphase. Viele Lieder, Rezepte und Gedichte – allesamt von Frauen oder Frauen gewidmet – zeigen außerdem, dass gerade diese „wechselhaften“ Jahre eine besonders gute Zeit für jede Frau sein können.

Meine goldenen Jahre – Zauberhafte Bilder, Texte und Gedichte für Frauen in den Wechseljahren

Autorin (Bilder und Texte): Nicole Schäufler

Erscheinungstermin: November 2021

Umfang: 108 Seiten (24 bebilderte Farbseiten, zahlreiche s/w-Illustrationen)

Format: 17 x 19 cm

Ausstattung: Paperback

ISBN: 978-3-99082-090-2

EUR 19,90 inkl. USt. (D)

Verlag edition riedenburg, Salzburg, www.editionriedenburg.at

Leseprobe und Buchdetails: https://www.editionriedenburg.at/buecher/themen-fuer-erwachsene/menstruation-zyklus/meine-goldenen-jahre-zauberhafte-bilder-texte-und-gedichte-fuer-frauen-in-den-wechseljahren/

