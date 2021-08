Chresell – Die zauberhaften Abenteuer einer Waldohreule

Catrin Drogi entführt Kinder in „Chresell“ in die magische Welt einer ganz besonderen Eule.

Die Waldohreule, welche die Leser bzw. Zuhörer in diesem Buch kennen lernen, ist anders als andere Eulen. Chresell fühlt mit ihrem Herzen, was im Leben und im Miteinander wirklich wichtig ist. Und es ist ihr sehr wichtig dies zu leben. Hierbei unterstützen sie Zauberkräfte, die sie von ihrer Mutter übertragen bekommt. So kann sie lesen, sich telepathisch verständigen und spricht sogar die Menschensprache. Diese Fähigkeiten und auch viele Herausforderungen und Erlebnisse werden Chresell, den Tieren und den Menschen helfen, sich offen, frei und wertschätzend begegnen zu lernen. Die Geschichten erzählen u.a. von dem Wunder, wie die kleine Waldohreule es schafft, aus ihrem sehr engen Ei heraus zu kommen, und dann ihre Geschwister kennen lernt. Später stürzen ihre Schwester und sie von einem Felsen und müssen sich ihrer Angst stellen. Doch hierbei helfen ihnen natürlich ihre Eltern. Und so wird Chresell mutig und vertreibt sogar Feinde vor ihrem Versteck.

In anderen Geschichten in dem tollen Vorlesebuch „Chresell“ von Catrin Drogi begleiten die Leser die Eule auf ihrem ersten Flug in die weite Welt, wobei leider ein Unwetter aufzieht. Sie erfahren zudem, warum der Eule die Liebe zu Erdbeeren mit Schlagsahne fast zum Verhängnis wird und wie die Eule mit der Trauer umzugehen lernt. Die kleine Eule wird immer wieder auf die Probe gestellt und muss dann auch noch ihre Wut, den Ärger und Zorn über einen kleinen, frechen Uhu aushalten lernen. Wird das am Ende gut gehen?

„Chresell“ von Catrin Drogi ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-33433-5 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Es geht nicht, weil … – Ratgeber zur Persönlichkeitsentwicklung und Problemlösung Bittersüße Kurzgeschichten – Ein illustriertes, literarisches Potpourri