Leitfaden zur Einführung von ERP Software – Antworten und Erfolgsstrategien

Uwe Knust gibt den Lesern in „Leitfaden zur Einführung von ERP Software“ allgemeingültige Tipps und Lösungen zur Einführung von ERP-Software in ihrem Unternehmen.

Dieser neue, verständliche Ratgeber richtet sich an Geschäftsführungen, Führungskräfte und alle Interessierten, die die Einführung einer neuen ERP-Software planen oder zukünftig in ein solches Projekt involviert werden. Am Beispiel eines ERP-Einführungsprojektes bei der fiktiven Futura Hanse GmbH werden alle Projektphasen durchlaufen und dabei praxis- und erfahrungsorientiert mögliche Risiken und die am häufigsten vorkommenden Fehler beleuchtet. Der Ratgeber beginnt mit der Idee der Geschäftsführung, eine neue ERP-Software einzuführen, beschreibt die Softwareselektionsphase, die Vertragsphase, die einzelnen Projektphasen, ein typisches Eskalationsszenario und endet mit dem erfolgreichen „Go Live“. Zu jeder Phase werden den Lesern wertvolle Praxistipps und Erklärungen gegeben, deren konsequente Beachtung einen erfolgreichen Projektablauf ermöglicht.

Auf verständliche Art werden in dem Ratgeber „Leitfaden zur Einführung von ERP Software“ von Uwe Knust typische Problemstellungen aus dem Projektalltag dargestellt und klare Lösungsstrategien aufgezeigt. In diesem Buch vereint der Autor jahrelange Praxiserfahrungen aus Anwendersicht, Beratersicht und aus Sicht der Wirtschaftsprüfung. Der Autor verfügt über mehr als drei Jahrzehnte Berufserfahrung in der freien Wirtschaft. Als gelernter Bankkaufmann studierte er in Hannover Ökonomie. Seine beruflichen Erfahrungen reichen vom kaufmännischen Leiter und EDV-Leiter über Consulting-Director bei einem großen ERP-Softwarehersteller bis hin zum Director in der Wirtschaftsprüfung im Bereich IT- und Prozessprüfung und -beratung. Heute ist Uwe Knust selbständig tätig und unterstützt Unternehmen u. a. bei der Vorbereitung und Durchführung von ERP-Softwareimplementierungsprojekten.

„Leitfaden zur Einführung von ERP Software“ von Uwe Knust ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-36217-8 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus.

