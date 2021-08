Traumfänger Abbadons Ruf – Heroischer Fantasy-Roman

Die Leser treffen in Nott Darkas „Traumfänger Abbadons Ruf“ auf uralte Seelen, Archetypen, Unsterbliche und Drachen.

Bislang war Emily, die Protagonistin dieses neuen Fantasy-Romans, sich sicher, dass der größte Kampf im Universum der Kampf mit der eigenen Vergangenheit ist. Doch ihre Einstellung dazu sollte sich bald verändern, denn es beginnt für sie ein unglaubliches Abenteuer, während dem sie lernen muss, dass die eigene Vergangenheit ein vergleichsweise kleines Problem ist. Sie lebt alleine in ihrem Wohnwagen am See und meidet Menschen, wo immer es möglich ist, denn Menschen bedeuten für sie Schmerz und Enttäuschung. Doch alles ändert sich schlagartig, als sie eines Nachts in einen Fremden läuft. In einer Welt zwischen den Welten, in der das Innerste sich nach außen kehrt und Tote nicht so tot sind, wie sie es sein sollten, warten große Aufgaben auf Emily.

Ihre Vergangenheit gewinnt mit einem Mal eine gänzlich neue Bedeutung. Und sie versteht, dass der größte Kampf eine Suche ist.

Emilys Geschichte, die in „Traumfänger Abbadons Ruf“ von Nott Darka erzählt wird, ist der Weg hin zu einem finalen Kampf des Lichts gegen die Dunkelheit und der Auftakt der spannenden Traumfänger-Saga. Die Autorin schreibt hier unter einem Pseudonym. Sie lebt und arbeitet in Stuttgart. Sie wurde in Venezuela geboren und lebte lange Jahre am Niederrhein. Ihre Wurzeln sind zwischen den Welten, und so tauchen auch ihre Figuren aus ihr auf. Als Diplom-Pädagogin interessiert sie sich für alles, was die Spezies Mensch betrifft. Sie arbeitet mit Kindern und setzt sich für deren Rechte und Gleichwürdigkeit ein. Und ganz nebenbei für eine gute Zukunft.

„Traumfänger Abbadons Ruf" von Nott Darka ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-32495-4 zu bestellen.

