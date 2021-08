Der finstere Weg – Etwas mehr als nur ein normaler Thriller

Klaus Abels schickt Ruth Kroll in „Der finstere Weg“ auf ihren ersten spannenden Fall.

Ruth Kroll arbeitet für die Staatsanwaltschaft. Sie gibt Opfern und Tätern die Möglichkeit zum Gespräch – doch ahnte nicht, dass sie sich selbst eines Tages auf die Suche nach einem Mörder machen würde. Denn eines Tages wird Gerd, Ruths bester Freund, brutal ermordet. Für die sonst so taffe Frau bricht eine Welt zusammen. Zum Trauern bleibt Ruth jedoch keine Zeit. Mit dem Willen den Schuldigen zu finden, macht sie sich auf den Weg in finstere menschliche Abgründe, die sie lieber nicht entdeckt hätte. Die Ereignisse überschlagen sich und weitere Menschen werden auf ähnliche Weise umgebracht. Schnell wird aus der Jägerin eine Gejagte. Und ehe sie sich versieht, gerät Ruth in tödliche Gefahr. Die Geschichte ist in zwei Bände aufgeteilt, und die Leser werden nach der Lektüre des ersten 500 Seiten starken Bands auf jeden Fall Lust auf mehr haben.

Der Thriller „Der finstere Weg“ von Klaus Abels ist ein gelungener Auftakt für eine Buchreihe. Der im Jahr 1967 geborene Autor wuchs im hohen Norden, nahe der holländischen Grenze auf. Seit frühster Kindheit gibt es in seinem Leben drei wichtige Säulen, die auch heute noch nichts an Wichtigkeit verloren haben. Bäume aller Art sind überaus faszinierend. Auch Wellen und Wolken will der Autor nicht missen. Die dritte Säule sind die Bücher. Die Liebe dazu hat sich etwas gewandelt im Lauf der Zeit, vom Leser zum Schreiber, doch an der Intensität hat sich nichts geändert. Heute lebt er mit seiner Frau, etlichen Kakteen und zwei Degus im beschaulichen Münsterland.

„Der finstere Weg" von Klaus Abels ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-35561-3 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages.

