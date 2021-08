Hand aufs Horn – Tierische Biografie

Claudia Mosebach teilt in „Hand aufs Horn“ die Geschichte der Braunviehochsen Deus und Mio.

Die Tier-Arbeit der Autorin dieses neuen Tierbuchs konzentriert sich heutzutage immer mehr auf „Problemfälle“ und sie ist sehr glücklich darüber, dass sie immer mehr „problematischen Lebensläufen“ auf einen guten Weg verhelfen kann. Sie kommuniziert gerne mit Menschen und Tieren, um beiden zur Harmonie zu verhelfen. Durch die beiden Braunviehochsen Deus und Mio hat sich ihr noch einmal eine weitere wunderbare Welt aufgetan, die der Rinder! Sie stellt den Lesern in diesem Buch diese beiden Tiere vor, aber gibt auch einen Einblick in ihr alltägliches Leben und die Arbeit, die sie mit Tieren ausübt. Viel davon wird aus der Perspektive der Tiere beschrieben, was recht unterhaltsam zu lesen ist.

Die Leser erfahren in „Hand aufs Horn“ von Claudia Mosebach nicht nur mehr über Tiere, sondern auch darüber, wie sie in ihrem eigenen Leben ein wenig mehr Harmonie finden können. Die Autorin (geb. 1966) ist seit über 30 Jahren erfolgreiche Ausbilderin für Pferd und Mensch. Sie ist die Entwicklerin des Nelli-Prinzip® (mehr dazu gibt es im bei tredition erschienenen Buch „Im Dialog mit Nelli – Das Nelli-Prinzip®“). Sie ist zudem auch eine Mutmacherin, Zuhörerin und schaut immer noch vorne. Die Liebe zu Tieren war schon seit ihrer Kindheit ein Bestandteil ihres Lebens, denn ihr Großvater lebte ihr den liebevollen Respekt für große und kleine Tiere vor und legte den Grundstein für ihre Berufung. Heute lebt sie ihren Traum und lebt zusammen mit ihren Tieren auf dem wunderschönen „Hof am Kornweg“ in Niedersachsen.

„Hand aufs Horn" von Claudia Mosebach ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-36269-7 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages.

