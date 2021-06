Die Abenteuer der drei Meerschweinchen – Eine tierische Abenteuergeschichte

Irene Saner schickt in „Die Abenteuer der drei Meerschweinchen“ drei ungewöhnliche Protagonisten auf eine humorvolle Entdeckungsreise.

Bei der Familie Wies geht es meistens fröhlich zu. Die Familie hat zwei Kinder, Thea und Flo, eine Katze namens Tigerli und – für diese Geschichte ganz wichtig – die drei Meerschweinchen Mia, Lili und Leo. Die Eltern arbeiten beide und die Kinder gehen bereits in die Schule. Das Haus ist also oft recht leer, was den Meerschweinchen recht ist, denn obwohl die Familie ganz lieb ist und sie einen großen Käfig haben, wird ihnen oft ziemlich langweilig.

Die Meerschweinchen kommen schnell auf eine aberwitzige Idee: Sie entscheiden sich, aus dem Käfig auszubrechen. In der Welt da draußen ist es bestimmt alles andere als langweilig. Jede Menge Abenteuer warten auf die tierischen Protagonisten. Doch wird alles so verlaufen, wie sie es sich erhoffen, oder steht auch Unerwartetes aus?

Das Kinderbuch „Die Abenteuer der drei Meerschweinchen“ von Irene Saner wird von Bildern von Oliver Brühl wunderbar ergänzt und liefert kleinen Lesern bzw. Zuhörern viel Lesevergnügen. Kinder ab vier Jahren werden sich in die verschiedenen Charaktere des Buchs schnell verlieben und es gerne mal als einmal lesen oder vorgelesen bekommen. Die kindgerechte Erzählung ist perfekt als Gute-Nacht-Geschichte geeignet. Die Autorin selbst hat drei Meerschweinchen, schreibt unglaublich gerne (am liebsten Geschichten für Kinder) und lebt in der Nähe von Zürich.

„Die Abenteuer der drei Meerschweinchen“ von Irene Saner ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-23735-3 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

