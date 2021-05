Die Salami Bande – Eine abwechslungsreiche Kinder-Abenteuergeschichte

Eine fragwürdige Salami-Lieferung ist in Tobias Günthners „Die Salami Bande“ der Start eines spannenden Abenteuers.

Lisa, Paolo und Julian, der Ich-Erzähler dieser Geschichte, leben in der Gartenstadt fast nebeneinander und treffen sich oft abends auf dem Spielplatz vor dem großen Wohnblock. Lisa und Julian sind 11 Jahre alt und Julian ist ein Jahr älter. Als die Kinder eines Tages wieder mal draußen sind, kommt ein italienischer Lieferwagen angebraust und ein sehr unangenehmer Mann jagt die Truppe aus dem Weg. Die beiden Jungen wollen jedoch wissen, was es mit diesem schrecklichen Kerl auf sich hat. Sie schleichen sich an und beobachten, wie der Kerl einem Mann namens Guiseppe eine Salami verkauft, in der jedoch anscheinend etwas versteckt ist – und die teurer ist als eine normale Salami. Was hat es damit nur auf sich? Es beginnt ein spannendes Abenteuer, in dem es um mehr als nur die Wurst geht.

Die fragwürdige Salami-Lieferung ist in der kurzen Kindergeschichte „Die Salami Bande" von Tobias Günthner

nur der Anfang. Es geht um einen Goldschatz und echte Freundschaft. Das abwechslungsreiche Abenteuer führt die Freunde auf die Spur einer Verbrecherbande, doch was können Kinder tun, um ihnen ein Ende zu setzen? Junge Leser werden die Geschichte sehr wahrscheinlich am Stück verschlingen und dabei viel Spaß haben.

