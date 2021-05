Die Wege von Ines und Jan – Roman über die Entdeckung des eigenen kreativen Potentials

Brigitte Weiss beschreibt in „Die Wege von Ines und Jan“ Perspektiven der Individuationsentwicklung durch eine bewegende Geschichte.

Jan gerät zunehmend in eine Sinnkrise und beschließt seinem Leben ein Ende zu setzen. Ines, die Schwester seines Freundes, erfährt davon und kann ihn in langen Gesprächen zu neuen Perspektiven anregen. Jan war einst der beste Freund ihres Bruders, doch seit Jan die Schule abgebrochen hatte, drifteten die

beiden auseinander, ohne dass einer das gewollt hätte. Während Jan seine kreativen Fähigkeiten entdeckt, kommt Ines für sich selbst zu einer verstörenden Erkenntnis. Werden die Charaktere am Ende für sich selbst die richtigen Antworten finden oder wird jemand auf der Strecke bleiben?

Der Roman „Die Wege von Ines und Jan“ von Brigitte Weiss befasst sich mit ernsthaften Themen und regt die Leser zum Nachdenken an. Es geht nicht nur darum, wie man sein eigenes kreatives Potential erkennen kann, sondern auch um Reflexionen über die Qualitäten der Sinne – und was geschieht, wenn man einen dieser Sinne verliert oder nicht mehr nutzen kann. Die Autorin wurde im Jahr 1949 in Hamburg geboren und heiratete im Jahr 1973. Sie studierte Germanistik und Politikwissenschaften. Von 1979 bis 2000 widmete sie sich ihrer Familien mit sieben Kindern und der Altenpflege. Von 2001 bis 2008 folgten Fortbildungen in Mediation und Waldorfpädagogik Schulunterricht.

„Die Wege von Ines und Jan“ von Brigitte Weiss ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-25273-8 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Nur Spatzen tragen Gamaschen – Eine Fußballer-Autobiografie GRUNDUM Immobilien erstellt ersten eigenentwickelten Werbespot