Nur Spatzen tragen Gamaschen – Eine Fußballer-Autobiografie

Jörg Lühn und Stefan Schnoor erlauben den Lesern in „Nur Spatzen tragen Gamaschen“ einen Einblick in das Leben eines professionellen Fußballers.

Stefan Schnoor stammt aus Neumünster, einer ehemaligen Industriestadt in der Mitte Schleswig-Holsteins. Seine Karriere beginnt er in ganz jungen Jahren als Straßenfußballer. Er feuert als Kind in der legendären Westkurve des Hamburger Volksparkstadions den HSV an. Über die Stationen VfR Neumünster und Olympia Neumünster wird Stefan Schnoor später Bundesligaspieler beim Hamburger SV. Bundestrainer Berti Vogts lädt ihn zu einem Lehrgang ein. Mit dem Wechsel nach England zu Derby County in die Premier League erfüllt sich der kampfstarke Abwehrspieler einen Jugendtraum. Schließlich erhört der Linksfuß den Ruf des VfL Wolfsburg und gibt als Kapitän in der Arbeiterstadt den Ton an. Die Karriere klingt bei Holstein Kiel und Germania Schnelsen aus.

Die Leser folgen seinem Werdegang in der Biografie „Nur Spatzen tragen Gamaschen“ von Jörg Lühn und Stefan Schnoor. Die Stimme des Fußballers ist auch heute auf der Fußball-Bühne weiter hoch im Kurs. Meinungsstark äußert er sich zur aktuellen Lage beim HSV, spricht als TV-Experte über die Zweite Bundesliga und die Champions League, ehe er als Sportdirektor beim VfB Lübeck anheuert. In der Biografie erzählt er seine Geschichte von der Pike auf.

„Nur Spatzen tragen Gamaschen" von Jörg Lühn und Stefan Schnoor ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-30117-7 zu bestellen.

