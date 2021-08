Geschichten aus der Welt starker Kinder – Zehn spannende Kurzgeschichten

Teresa Hummel erzählt in „Geschichten aus der Welt starker Kinder“ von Gefahren des Alltags, neuen Situationen und Abenteuern in denen sich Kinder wiederfinden.

Das Leben von Kindern steckt oft voller Herausforderungen, denn sie müssen entdecken, was sie im Leben alleine schaffen können, und für was sie (noch) Hilfe brauchen. Manchmal wird das gesamte Leben durch ein Geschehnis vollkommen auf den Kopf gestellt und Verunsicherung folgt. Doch Kindern fällt meist etwas ein, um mit einer Herausforderung fertig zu werden. Dies zeigen auch die Geschichten in diesem Buch. Sie zeigen, dass jedes Kind und jeder Erwachsene seinen eigenen Ausweg findet. Zusammen geht vieles leichter. Die Geschichten eignen sich ideal zum gemeinsamen Lesen mit den Eltern. Die Kinder in den Geschichten haben Situationen, die niemand wirklich vorher sehen konnte, gemeistert und sind dadurch stark geworden. Die nächste Herausforderung kann kommen. Ihre Eltern sind mächtig stolz auf sie und für die Kinder da, wenn sie sie brauchen.

Die fesselnd geschriebenen Erzählungen in der Sammlung „Geschichten aus der Welt starker Kinder“ von Teresa Hummel dienen der Unterhaltung und Gesprächsanregung zwischen Kindern und Erwachsenen. Die Geschichten machen Mut, Herausforderungen einfach anzunehmen, ohne sich von Sorgen und Ängsten der Erwachsenen bestimmen zu lassen. Kinder hören genau zu, wenn ihnen Erwachsene sagen, was im Notfall wichtig ist und erinnern sich daran, wenn es darauf ankommt. Das zu sehen und anzuerkennen macht Kinder stark und mutig für neue Herausforderungen. Die Geschichten in diesem Buch sollen dabei helfen, dass Kinder genau dies erkennen.

„Geschichten aus der Welt starker Kinder“ von Teresa Hummel ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-22268-7 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

