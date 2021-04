Geschichten am Rand – „Lebenslichter“ – Kurzgeschichten und Lebensweisheiten

Nadja Hebert teilt in „Geschichten am Rand – „Lebenslichter““ Geschichten von Heimbewohnern und alltagsrelevante Tipps für Angehörige von Menschen mit Demenz.

Das Buch „Geschichten am Rand – „Lebenslichter“ ist ein wahres Herzensprojekt der Autorin. Sie schenkt den Lesern mit diesem Buch die Möglichkeit, einen Monat lang jeden Tag für rund fünfzehn Minuten in einen individuellen Lebensmoment einzutauchen und einen Impuls zum Krankheitsbild Demenz zu entdecken. Sie lädt die Leser dazu ein, dem Leben, der Krankheit, dem Altern und Sterben offen gegenüber zu sein. Sie entdecken durch die Geschichten der Bewohner eines Seniorenheims eine andere Welt und lernen diese besser zu verstehen. Die Geschichten beschreiben, was die Autorin selbst erlebt und verstanden hat. Es geht um die Wahrnehmung ihrer Gedanken und Gefühlswelten, die sich durch viele Gespräche und Besuche auf Grund der Tätigkeit als Ergotherapeutin, Ethik- und Demenzberaterin herauskristallisiert hat.

Der Anspruch an das Buch „Geschichten am Rand – „Lebenslichter““ von Nadja Hebert war nicht das Schreiben eines nächsten theoretischen Ratgebers, sondern das in Szene setzen von individuellen Lebenslichtern. Die Hinweise und Gedanken rund um das Leben mit und neben Demenz können den Blickwinkel von der Belastung weg und zu Vertrauen in die eigene Person und Stärke hin lenken. Die vielen Gespräche in den letzten Jahren haben Nadja Hebert verdeutlicht, dass Angehörige oftmals zu wenig beachtet werden und mehr Unterstützung benötigen. Die Einblicke in die einzelnen Schicksale der Heimbewohner in den Kurzgeschichten bilden die große Bandbreite der Emotionen ab, zu denen ein Mensch fähig ist und sind mit Liebe erzählt.

Diese Geschichten werden die Leser teilweise zum Schmunzeln bringen oder tief berühren.

„Geschichten am Rand – „Lebenslichter““ von Nadja Hebert ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-19059-7 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

