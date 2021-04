Umweltschutz – Was wir falsch machen – Eine Analyse und Bewertung der Methodiken deutscher Umweltpolitik

Maximilian Ziegler erklärt in „Umweltschutz – Was wir falsch machen“, warum Menschen dem Planeten oft nichts Gutes tun, wenn sie sich dem Umweltschutz widmen.

Laut Maximilian Ziegler, Autor dieses neuen gesellschaftskritischen Buches, sorgen umweltbewusste Menschen unbewusst dafür, dass ethnische Minderheiten versklavt und misshandelt werden. Er macht dies am Beispiel der Kindersklaven deutlich, die Cobalt fördern, einen Rohstoff, aus dem Lithium-Ionen-Akkus hauptsächlich bestehen. Lithium-Ionen-Akkus werden als umweltfreundlich angesehen, doch haben einen hohen Preis, der sich hinter den Kulissen versteckt und von dem viele Menschen nichts wissen (wollen).

Der Autor widmet sich in seinem neuen Buch „Umweltschutz – Was wir falsch machen“ der Fokussierung auf den Umweltschutz, dem dadurch entstehenden limitierten Blickfeld der Menschen und den daraus entstehenden Ethiksünden.

Das Buch „Umweltschutz – Was wir falsch machen“ von Maximilian Ziegler ist eine Analyse und Bewertung der Methodiken deutscher Umweltpolitik. Es enthält Expertenmeinungen, Fremdansichten und effektive Lösungen, die in der Zukunft einen Unterschied machen könnten. Das Buch ist vor allem für die Menschen gedacht, die sich sowohl um die Umwelt als auch das Wohl der gesamten Menschen Sorgen machen, eine interessante Lektüre, die so manchen Irrtum in Sachen Umweltschutz aufdeckt und zum Nachdenken anregt.

