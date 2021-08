Wege zur Liebe – Alles beginnt in dir – Spiritueller Beziehungsratgeber

Sandra Boggel erklärt in „Wege zur Liebe – Alles beginnt in dir“, warum Liebeskummer oft ein unerwartetes Geschenk sein kann.

Laut der Autorin werden Menschen von nichts so sehr angetrieben, wie von der Suche nach Liebe. Dennoch scheitern viele Menschen genau daran immer wieder. Oft scheitert man gerade dann, wenn man bereits denkt, dass man die große Liebe des Lebens gefunden hat. So ging es auch der Autorin: Es schien in ihrer Beziehung alles zu passen und die gemeinsame Zukunft sah rosig aus – doch genau dann ließ ihre große Liebe sie sitzen. Was sich zunächst wie der größte Liebeskummer ihres Lebens anfühlte, entpuppte sich im Nachhinein als ein unerwartetes Geschenk, das ihr gezeigt hat, was Liebe überhaupt bedeutet. In ihrem Buch will sie nun anderen Menschen dabei helfen, sich selbst und die Liebe besser kennen zu lernen. Sie glaubt, dass Menschen manchmal großen Schmerz erleben müssen, um endlich zu erkennen, dass Liebe bedingungslos ist und immer bei der Selbstliebe anfängt.

Wer diese Chance zu Wachstum mitten im Verlust erkennen kann, zu dem werden laut dem Beziehungsratgeber „Wege zur Liebe – Alles beginnt in dir“ von Sandra Boggel Liebe und Glück zurückkehren. Die Leser lernen in, worauf es bei Seelenpartnern wirklich ankommt und wie man erkennen kann, ob man sich wirklich in einer guten Beziehung befindet. Die Autorin wurde im Jahr 1974 in Düsseldorf geboren. Sie studierte Anglistik und Psychologie. Es folgte die Promotion in Köln. Sie arbeitete sie als Onlineredakteurin, Projekt- und Vertriebsleiterin in Berlin und Köln. Die in diesem Buch beschriebene Begegnung brachte sie dazu, ihr bisheriges Leben infrage zu stellen und ihren Traum umzusetzen, als Coach und Autorin zu arbeiten. 2021 gründete sie ihr spirituelles Coaching-Programm „Er-wachen mit Panther“.

„Wege zur Liebe – Alles beginnt in dir" von Sandra Boggel ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-20057-9 zu bestellen.

