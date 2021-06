Der Weg zum Frieden – kann nur die gelebte Liebe sein – Ein spiritueller Leitfaden

Anna Maria Kastl will den Lesern in „Der Weg zum Frieden – kann nur die gelebte Liebe sein“ die einzige Wahrheit vermitteln.

Wenn jemand behauptet, es gäbe nur eine einzige Wahrheit, dann lügt dieser Mensch laut der Autorin dieses neuen spirituellen Buchs nicht, denn auch sie ist der Meinung, dass es diese eine Wahrheit gibt. Dies ist laut ihr die Wahrheit des Universums, die unumstößlich ist, wie die Geistigen Gesetze selbst. Jedoch haben alle Menschen auch ihre eigene kleine Welt und das ist deren eigene Wahrheit, nach der sie leben und handeln, ja sogar lieben. Durch die Dinge die jetzt geschehen, wird das Kollektiv laut der Autorin immer stärker und die Menschen immer mehr eins, auch im Denken und Handeln. Anna Maria Kastl liefert mit diesem Buch einen spirituellen Leitfaden durch die stürmischen Zeiten des Lebens. Die Leser werden durch die Autorin und ihre 40 Jahre Erfahrung gelenkt und geleitet, um den Weg vom inneren zum äußeren Frieden und letztendlich zum Frieden in der Welt zu finden.

Spirituell geneigte Leser werden die Lektüre des Buchs „Der Weg zum Frieden – kann nur die gelebte Liebe sein“ von Anna Maria Kastl genießen. Die Autorin bietet beruflich Dienstleistungen wie psychologische Beratungen, ganzheitliche Beratungen für Gesundheit, Leben und Lieben (allgemein und esoterisch), Aurasehen, Auradeuten und Auraausreinigungen an. Sie hält zudem Vorträge und Seminare und bietet Ausbildungen an. Sie hat via tredition bereits eine Vielzahl anderer Titel, die den Lesern spirituell weiter helfen sollen, veröffentlicht, z.B. „Der Weg der kalten Herzen“ und „Leben und Lieben in einer neuen Zeit“.

„Der Weg zum Frieden – kann nur die gelebte Liebe sein" von Anna Maria Kastl ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-32096-3 zu bestellen.

