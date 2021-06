Gutmenschen sind auch nur Menschen – Ein politisches Sach- und Lesebuch

Peter-Claus Burens wirft in „Gutmenschen sind auch nur Menschen“ einen Blick auf das bürgerschaftliche Engagement von heute und anno dazumal.

Dieses neue Sach- und Lesebuch stellt die Frage: Zivilgesellschaft, quo vadis? Welchen Weg die liberale Demokratie in der Nach-Corona-Welt nimmt, ob sie als Lebensform eine Zukunft hat, steht hier zur Disposition, denn immer weniger Menschen übernehmen für deren Fortbestand eine persönliche Verantwortung. Sei es als Spender, Stifter, Sponsor oder für den Gemeinnutzen ehrenamtlich tätig. Das in diesem Buch enthaltene Plädoyer für eine Gesellschaft freier Bürger, die außer Grundrechten auch freiwillige Grundpflichten kennt, ist gespickt mit politischen Analysen und amüsant-spitzer Feder geschriebenen Hintergrund-Erzählungen.

Das politische Sach- und Lesebuch „Gutmenschen sind auch nur Menschen“ von Peter-Claus Burens regt die Leser zum Nachdenken an, aber liefert zur gleichen Zeit auch viel Lesespaß. Die Leser reisen durch die Zeit (von der Antike bis heute), um zu lernen, welche Rolle Gutmenschen im Verlauf der Geschichte gespielt haben. Peter-Claus Burens ist ein in Theorie und Praxis ausgewiesener Nonprofit-Experte. Er ist der Autor mehrerer Sachbücher zum Stiftungswesen, zum Marketing und Fundraising von gemeinnützigen Organisationen. Daneben auch Verfasser belletristischer Werke. Nach dem Studium der Geschichte, Politikwissenschaft und Wirtschaftsgeographie bekleidete er Leitungsfunktionen bei der Carl Duisberg Gesellschaft, dem Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft und der Stiftung Deutsche Sporthilfe, bevor er die Beratungs- und Dienstleistungsagentur PPP GmbH in Frankfurt a.M. gründete.

