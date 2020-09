Wenn die Sehkraft nachlässt – Ein problemorientierter Ratgeber für sehbehinderte Menschen

Ernst Horat zeigt in „Wenn die Sehkraft nachlässt“, wie man trotz schwindender Sehkraft im Alltag und Berufsleben Probleme erfolgreich lösen kann.

Für Menschen, die Probleme mit ihrer Sehkraft haben, werden viele alltägliche Dinge, denen andere Menschen keinen zweiten Gedanken widmen, zu Hürden, die nur schwer zu überwinden sind. Dieser neue Ratgeber beleuchtet diese Herausforderungen aus der Sicht eines Betroffenen und richtet sich mit an andere Betroffene und ihre Angehörigen. Das Buch beschreibt mit vielen wertvollen Tipps, auf was zu achten ist. Die Texte werden mit persönlichen Erlebnissen des Autors abgerundet. Dadurch ist das Buch nicht nur ein hilfreicher Ratgeber, sondern auch eine unterhaltsame Lektüre. Eine wichtige Rolle auf dem Weg ins neue Leben spielen die Selbsthilfeorganisationen für blinde und sehbehinderte Menschen. Die Listen mit Links zu den wichtigsten Organisationen in Deutschland, Österreich und der Schweiz erlauben die Kontaktnahme mit kompetenten Fachleuten, die helfen, von Fall zu Fall maßgeschneiderte Problem-Lösungen zu erarbeiten.

Neben sachlichen Aspekten beleuchtet der Ratgeber „Wenn die Sehkraft nachlässt“ von Ernst Horat auch die emotionalen Belastungen, mit denen Menschen bei einem Verlust an Sehkraft konfrontiert sind. Der Autor gibt den Lesern durch sein Buch Mut, auf die neuen Herausforderungen aktiv zu reagieren und zukunftsbewusst zu handeln. Der Ratgeber befasst sich auch mit den fantastischen Möglichkeiten, die sich dank der Elektronik eröffnen. So namentlich in der Form von Apps, die eine Vielzahl von Diensten leisten, auf die sonst bei einer stärkeren Sehbehinderung verzichtet werden müsste.

„Wenn die Sehkraft nachlässt“ von Ernst Horat ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-10293-4 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

