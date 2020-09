Eule Floriana – Sprachförderung für Kinder zwischen 3 und 6 Jahren

Kinder lernen mit Larisa Andewalds „Eule Floriana“ auf spielerische Weise das ABC und werden mit den Buchstaben vertraut.

In diesem neuen Buch lernen Kinder mithilfe von kurzen, unterhaltsamen Reimen aktiv das Alphabet. „Die Geschichtchen in den Säckchen“ zeigen die Symbolisierung von Sprachinhalten für Kinder zwischen circa 3 und 6 Jahren auf. Das Ziel ist es die allgemeinen Sprachkompetenzen der Kinder auf anregende Weise zu erhöhen. Eine wichtige Rolle spielt hier ebenfalls die Identifikation des Lautes, wobei betont wird, dass die behandelten Buchstaben nicht nur am Anfang, sondern auch in der Mitte und am Ende des Wortes ihre Verwendung finden können. Die Kinder bekommen auch die Möglichkeit eigene „Geschichtesäckchen“ für jeden Buchstaben zu gestalten, um dann später ihre eigenen Erzählungen frei verfassen zu können. Das fördert und verbessert den Lernprozess, da sie sich aktiv in die Handlung hineinversetzen.

In dem schön gestalteten Buch „Eule Floriana“ von Larisa Andewald gibt es ebenfalls viele Spiel- und Bastelvorschläge, welche man sowohl mit mehreren Kindern als auch individuell zu Hause ausprobieren kann. Wichtig ist auch zu erwähnen, dass manche Sprachspiele auch für Kinder, die sich gerade in schweren Lebenssituationen befinden, geeignet sind. Beispielsweise die Spiele für die Buchstaben „G“, „M“ (auch Förderung von künstlerischen und musikalischen Fähigkeiten), „N“, „U“, etc.

Zudem können die Kinder versuchen Vergleiche anzustellen, Unterschiede zu erkennen und Reihenfolgen zu bilden, was sie in die Welt der Logik hinein schnuppern lässt.

„Eule Floriana" von Larisa Andewald ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-11512-5 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

