Christoph T. M. Krause betrachtet in „Rituale – Symbiose zwischen Hund und Mensch“ die Jahrtausende alte Beziehung zwischen Hunden und Menschen.

Der Herausgeber führt seit 1998 sein eigenes erfolgreiches Hundedienstleistungsunternehmen und hat in dieser Zeit viele interessante Erfahrungen gemacht. Aus genau diesem reichen Erfahrungsschatz bei der Beobachtung von Hunden der eigenen Familie und der Ausführ- und Herbergshunde im Alltag seines Geschäfts entwickelte sich die Frage, warum sowohl der Hund als auch (sein) Mensch, und beide gemeinsam, Rituale entwickeln. Der Autor sammelte zahlreiche Beispiele aus dem Leben anderer Hundeliebhaber und erschuf damit einen spannenden Erzählbogen einer Jahrtausende alten Symbiose zwischen Hund und Mensch. Dabei zeigt er, dass schon in der Antike Hunde einen hohen Stellenwert im täglichen Leben der Menschen hatten.

Die Leser lernen in „Rituale – Symbiose zwischen Hund und Mensch“ von Christoph T. M. Krause über die Schattenseiten des Zusammenlebens von Mensch und Hund, die sich im Mittelalter zeigten. Der Autor beschreibt diese anhand von skurrilen Beispielen. Dies geschieht allerdings nicht, um zu schockieren, sondern um den ein oder anderen Leser vielleicht doch in seinem eigenen Tun zum Umdenken zu bewegen. Rituale zwischen Hund und Mensch stellen sich dabei als starkes Bindeglied und integratives Band heraus, die immer schon den uralten Bund zwischen den doch so unterschiedlichen Spezies bestärkt haben. Ein sehr interessantes und lesenswertes Buch für Hundeliebhaber und -Besitzer!

„Rituale – Symbiose zwischen Hund und Mensch" von Christoph T. M. Krause ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-09408-6 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

