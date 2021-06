Golfen – Mein Profil – Bildband zum Golfsport

Alexandra Ludewig lenkt in „Golfen – Mein Profil“ das Augenmerk auf die Innenwelt des Golf-Spielers.

In Zusammenarbeit mit einem Gestalter und Amateurfotografen entstand dieser Fotoband zum Thema Golf. Die Autorin lenkt dabei das Augenmerk auf die Innenwelt des Spielers. Sie nimmt den Betrachter auf 44 Seiten auf eine ganz persönliche Entdeckungsreise mit. Das Buch ist jedoch nicht nur ein Bildband, sondern eine Art philosophischer Exkurs für alle, die mehr wollen als nur einen guten Score. So lernen die Leser z.B. dass sie, wenn sie ihr Spielverhalten innerlich beobachten und nachspüren, erkennen können, wie und wer sie wirklich sind. Dies ist laut der Autorin eine ganz tolle Erfahrung, denn es ist wie ein Blick in den Spiegel, doch anstatt nur seine äußerliche Erscheinung zu sehen, erkennt man dabei seine Seele.

Den Lesern wird beim Betrachten der Bilder in „Golfen – Mein Profil“ schnell klar, dass das Golf im Leben der Autorin Alexandra E. Ludewig eine wichtige Rolle spielt. Sie ist in Köln geboren und aufgewachsen. Sie liebt es zu reisen und ist begeisterte Skifahrerin und seit 2016 auch eine leidenschaftliche Golferin. Mit ihrem ersten literarischen Text gewann sie 2005 einen Schreibwettbewerb, ausgeschrieben im Rahmen der Veranstaltungen “ Ein Buch für die Stadt“. Erst 13 Jahre später nimmt sie den Faden als Autorin wieder auf. Als Mentaltrainerin ist sie sozial engagiert, ebenso als Mediatorin.

„Golfen – Mein Profil" von Alexandra E. Ludewig ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-30039-2 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages.

