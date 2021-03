Indischer Kaffee – Interessanter Bildband für Kaffeeliebhaber

Jörg Benndorf beschreibt in „Indischer Kaffee“ die Hintergründe des schwarzen Goldes.

Für leidenschaftliche Kaffeetrinker ist Kaffee das Elixier des Lebens, ohne das ein Tag nicht gut anfangen kann. Wer Kaffee liebt, der möchte früher oder später gerne auch mehr über das schwarze Gold lernen. Dieses neue Bildband konzentriert sich auf die Geschichte, die Kultivierung, die Verarbeitung, den Handel, und die Zubereitung von indischem Kaffee. Der Schwerpunkt liegt dabei auf den landestypischen Besonderheiten von Indien. Der Kaffee hat sowohl weltweit, als auch speziell in Indien, eine spannende und ereignisreiche Vergangenheit. Der Autor geht in diesem Bildband darauf ein, warum indischer Kaffee anders schmeckt und wann die Welt indischen Kaffee für sich entdeckt hat.

Der Bildband „Indischer Kaffee“ von Jörg Benndorf richtet sich an jeden Kaffeeliebhaber, ebenso an beruflich mit Kaffee arbeitende Menschen, die die Hintergründe des indischen Kaffees kennen lernen möchten. Doch das Buch ist nicht nur interessante für Trinker von indischem Kaffee, da der Prozess der Kaffee-Herstellung sich von Land zu Land nicht extrem unterscheidet – es aber von Land zu Land zu recht unterschiedlichen Geschmacksrichtungen kommen kann. Es ist ein tolles Geschenk für alle Kaffeeliebhaber, die schon immer wissen wollen, wie es von der Pflanze zum Getränk kommt und was auf den Geschmack von Kaffee einen Einfluss hat.

„Indischer Kaffee" von Jörg Benndorf ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-23284-6 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages.

