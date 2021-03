Homeofficer – Satirische Cartoons

Susanne Abed-Navandi zeichnet sich in „Homeofficer“ durch die Höhen und Tiefen der Wiener Lockdowns 2020/21.

Von A(nsteckungsherde) über Resilienztraining für Widerstandskraft und innere Stärke bis Z(oom-Fußbad) werden in diesem schwarz-weißen Cartoon-Buch die verschiedensten Themen rund um das Leben aus der Covid-19 Zeit illustriert. Die Autorin teilt in ihrem Buch, was sie während des Wiener Lockdowns so alles angestellt hat (oder eben nicht!). So geht es um das Projekt historische Science-Fiction Romane zu lesen, die Wichtigkeit von Klorollen, Erfolg, Verbindungen, Standup Comedy, lustvolles Scheitern, Outdoor-Hobbies und viel mehr.

Vielleicht erhalten die Leser des Sammelbands „Homeofficer“ von Susanne Abed-Navandi hier auch die ein oder andere Anregung, was sie selbst anstellen könnten, wenn es ihnen langweilig ist oder sie zu viel Zeit haben. Die Autorin selbst ist Musikerin und Auftrittstrainerin. Wie Millionen anderer Menschen wurde sie von dem Lockdown beeinflusst und musste ihr Leben gewaltig umstellen. In ihren Cartoons verarbeitet sie diese Zeit und so mancher Leser wird sich in der Verrücktheit selbst wieder erkennen.

„Homeofficer" von Susanne Abed-Navandi ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-22789-7 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

