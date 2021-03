THE STACK – Love and Light – Der Weg aus der selbst gewählten Dunkelheit

Alexander Madaus lädt die Leser in „THE STACK – Love and Light“ auf eine Reise zu den eigenen Emotionen ein.

Seit Generationen werden Menschen dazu erzogen, sich die Frage „Wer bin ich wirklich?“ nicht zu stellen. Heute kennt die Antwort auf diese Frage laut dem Autor dieses neuen Buches so gut wie niemand mehr. In seinem bisher wohl persönlichsten Buch nimmt Alexander Madaus die Leser auf die Reise durch seine eigene Jugend, Kindheit und deren Traumata mit. Er gewährt einen sehr privaten Blick in die eigene Entwicklung zu dem Mann, der er heute ist. Er lädt die Leser damit zugleich auf eine Reise zu den eigenen Emotionen ein: Dorthin, wo die Antwort auf die Fragen, wer sie wirklich sind und wer sie sein könnten, im Dunkeln verborgen liegt. Mit diesem Werk offenbart und erklärt der Autor sein Werkzeug, welches ihm den Weg ebnete, die wohl bedeutendste Frage zu beantworten, die sich ein Mann stellen muss.

Das Buch „THE STACK – Love and Light“ von Alexander Madaus ermöglicht den Lesern zu verstehen, wer sie eigentlich sind. Die Lektüre dieses Buches hat jedoch absolut nichts mit den seichten Weisheiten der „Lebenstrainer“, die den boomenden Markt der „Selbstreflektion“ aktuell überschwemmen, gemeinsam. Dieses Buch ist wie eine klare, kalte Dusche jeden Morgen. Die Inhalte dieses Buches werden die Leser in die Lage versetzen, ihre Verhaltensweisen kritisch zu hinterfragen, wahrlich zu durchdringen und neu zu programmieren.

„THE STACK – Love and Light" von ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-23705-6 zu bestellen.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages.

