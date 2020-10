Europas farbenfrohe Telefonfamilie – Ein Bildband über analoge Telefone

Wählscheiben und Tastentelefone erwachen in Christoph T. M. Krauses „Europas farbenfrohe Telefonfamilie“ erneut zum Leben.

Die heutige Jugend hat wahrscheinlich in ihrem Leben noch nie ein analoges Telefon verwendet und kennt die Telefone mit Wählscheiben nur aus alten Filmen und Fernsehserien. Auch die meisten älteren Menschen sind mittlerweile umgestiegen, doch die Klassiker der Telefonwelt sind nicht in Vergessenheit geraten. Der Autor selbst ist ein Liebhaber analoger Telefone und hat sich eine stolze Sammlung aufgebaut, die er nun visuell mit den Lesern dieses Buches teilt. Er erlaubt ihnen damit einen Blick in die Vergangenheit; auf etwas, das zwar nicht mehr „In“ ist und langsam immer seltener verwendet wird, aber trotzdem noch da ist. Einige Telefon wurden auch auseinander genommen, um zu verdeutlichen, wie das alles eigentlich funktionierte.

Obwohl sich das Bildband „Europas farbenfrohe Telefonfamilie“ von Christoph T. M. Krause auf Telefone aus Europa konzentriert, kommen auch Klassiker aus anderen Teilen der Welt nicht zu kurz. Die Leser dürfen in diesem umfangreichen Buch auch Blicke auf Telefone aus Australien und Japan werfen, wodurch man erkennen kann, wie sich verschiedene Kulturen recht ähnlich, aber eben doch anders sind. Das Buch ist eine tolle Lektüre für alle, die sich für die Geschichte von Telefonen interessieren, da der Autor neben vielen Fotos auch sehr viele interessante Infos bereit stellt.

„Europas farbenfrohe Telefonfamilie" von Christoph T. M. Krause ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-08906-8 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

